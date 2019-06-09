Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчикаLenta.ru 04:50

По пути в отель форвард увидел мальчика, стоявшего с плакатом, на котором было написано «Криштиану Роналду, обними меня». Он попросил водителя остановиться, пригласил болельщика в салон и сфотографировался с ним. Источник пишет, что 11-летний мальчик борется с лейкемией.

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