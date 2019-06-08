Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемиейНародные новости 01:57

Футболист Криштиану Роналду попросил водителя остановить автобус для того, чтобы сделать фото с маленьким болельщиком. Ребенок стоял возле дороги с плакатом, на котором была написана просьба к капитану сборной Португалии по футболу.

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