Футбол
Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемиейНародные новости 01:57
Футболист Криштиану Роналду попросил водителя остановить автобус для того, чтобы сделать фото с маленьким болельщиком. Ребенок стоял возле дороги с плакатом, на котором была написана просьба к капитану сборной Португалии по футболу.
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Роналду попросил водителя сборной Португалии остановить автобус ради фото с юным болельщиком
Sport24.ruвчера в 13:17
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Роналду остановил автобус сборной Португалии ради маленького болельщика (видео)
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:33, Ашберн
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