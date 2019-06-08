Футбол
Роналду остановил автобус ради фото с мальчиком, больным лейкемиейНародные новости 01:57
Футболист пригласил ребенка в автобус и сделал с ним несколько снимков. Надпись на плакате гласила: "Криштиану Роналду, обними меня". По информации ESPN, ребенком был 11-летний Эдуард, у которого серьезный диагноз — лейкемия.
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Роналду остановил автобус сборной Португалии ради маленького болельщика (видео)
Советский спортвчера в 18:00
Роналду остановил автобус, чтобы сфотографироваться с больным мальчиком
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Роналду остановил автобус для фото с юным болельщиком, который болен лейкемией
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Sport24.ruвчера в 13:17
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:06, Ашберн
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