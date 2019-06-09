Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенкомГазета.Ru 20:30

Нападающий "Ювентуса" попросил водителя остановить автобус, чтобы сфотографироваться с юным болельщиком. Мальчик стоял около дороги с плакатом с просьбой в адрес форварда.
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Роналду остановил автобус для фото с юным болельщиком, который болен лейкемией

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Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с 11-летним мальчиком, больным лейкемией

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Роналду остановил автобус сборной ради фото с мальчиком, больным лейкемией

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Роналду остановил автобус сборной Португалии ради маленького болельщика (видео)

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Роналду остановил автобус, чтобы сфотографироваться с больным мальчиком

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Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика. Он стоял с плакатом «Криштиану, обними меня»

Sports.ru17:36

Роналду попросил водителя сборной Португалии остановить автобус ради фото с юным болельщиком

Sport24.ru13:17
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