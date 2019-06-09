Футбол
Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенкомГазета.Ru вчера в 20:30
Нападающий "Ювентуса" попросил водителя остановить автобус, чтобы сфотографироваться с юным болельщиком. Мальчик стоял около дороги с плакатом с просьбой в адрес форварда.
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Роналду остановил автобус сборной Португалии ради маленького болельщика (видео)
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Роналду попросил водителя сборной Португалии остановить автобус ради фото с юным болельщиком
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Роналду остановил автобус, чтобы сфотографироваться с больным мальчиком
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:02, Ашберн
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