Роналду остановил автобус ради больного ребенкаИзвестия 19:19

Форвард сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду остановил автобус национальной команды, чтобы сфотографироваться с юным болельщиком. Как пишет издание A Bola, мальчик стоял с плакатом, на котором было написано «Криштиану Роналду, обними меня».

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