Футбол

Роналду остановил автобус ради больного ребенкаИзвестия 19:19

Форвард сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду остановил автобус национальной команды, чтобы сфотографироваться с юным болельщиком. Как пишет издание A Bola, мальчик стоял с плакатом, на котором было написано «Криштиану Роналду, обними меня».
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Роналду остановил автобус сборной Португалии ради маленького болельщика (видео)

Советский спорт18:00

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с 11-летним мальчиком, больным лейкемией

Матч ТВ17:48

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика. Он стоял с плакатом «Криштиану, обними меня»

Sports.ru17:36

Роналду остановил автобус для фото с юным болельщиком, который болен лейкемией

Спорт-Экспресс17:11

Роналду остановил автобус, чтобы сфотографироваться с больным мальчиком

Спорт день за днем17:55

Роналду остановил автобус сборной ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Чемпионат17:23

Роналду попросил водителя сборной Португалии остановить автобус ради фото с юным болельщиком

Sport24.ru13:17
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Политика

Майя Санду избрана премьер-министром Молдавии

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду избрана на пост премьер-министра Молдавии.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Политика

Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак

Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:03
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие

Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео

Ранее, 7 июня, сообщалось, что российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 09:31
Кино

Сценарист «Мстителей: Финал» объяснил, почему не сработает популярная теория про Таноса и Человека-муравья

Если бы Человек-муравей попытался бы увеличиться, то его бы просто раздавило неподвижными стенками могущественной прямой кишки Таноса.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата

Обновлено в 18:31
Происшествия

В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова

В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено в 16:41
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Футбол

Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020

Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Происшествия

Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну

На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу, 8 июня, около трех тысяч человек приняли участие в манифестации против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.
Обновлено в 17:17
Энергетика

Некоторые виды автомобильного топлива подешевеют в Белоруссии с 9 июня

"В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня 2019 года на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на одну копейку", — говорится в сообщении на сайте концерна.
Обновлено в 12:06
Авто

Тульский губернатор Дюмин: купил бы Aurus, но пока слишком дорого

Обновлено в 20:15
Наука

Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака

Обновлено вчера в 10:15
Авто

Определены самые доступные автомобили с кондиционером

Обновлено в 11:22
Авто

Кредиты с обратным выкупом обеспечивают половину кредитных продаж Skoda

По итогам апреля 2019 года доля выданных Skoda Auto Россия кредитов с обратным выкупом составила 49%.
Обновлено в 10:00
Авто

Компания Ford подогревает спрос на кроссовер Territory

Обновлено в 07:28
Политика

Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»

"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
Обновлено в 17:10
Единоборства

Роллс оказался тяжелее Головкина

Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Происшествия

СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 20:04
Наука

Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет

Обновлено в 15:50
Автоспорт

Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено в 16:15
Политика

Крымский мост поразил делегацию из ЕС

Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Экономика

Немцы погрязли в долгах. В кредитное рабство попали молодые и старики

Миллионы немцев познали кредитное рабство — объемы их долгов выросли настолько, что они не могут их погасить.
Обновлено в 17:04
Политика

Борис Джонсон пообещал не платить ЕС $50 млрд без удовлетворяющей Лондон сделки по Brexit

Бывший глава МИД Соединенного Королевства и главный кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Брюсселю отступные в размере £39 млрд ($50 млрд) за выход страны из Евросоюза, пока Лондон не согласует новое, удовлетворяющее Великобританию соглашение об условиях Brexit.
Обновлено в 18:39
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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