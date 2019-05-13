Футбол

Роналду оскорбил защитника «Ромы» ФлоренциИзвестия 06:33

Рома — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Эдин Джеко
51′
Лоренцо Пеллегрини
Бриан Кристанте
67′
71′
Миралем Пьянич
Родриго Бентанкур
74′
Эмре Джан
Николо Дзаньоло
75′
Джастин Клюйверт
Дженгиз Ундер
78′
Алессандро Флоренци
79′
84′
Блез Матюиди
Алекс Сандро
85′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
Александар Коларов
90′+1′
Эдин Джеко
90′+2′
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает журнал Football Italia. Конфликт между игроками произошел на 59-й минуте матча.
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