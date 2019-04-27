Футбол
Роналду оформил 600-й гол в карьереГазета.Ru 16:22
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил гол в матче 34-го тура против миланского "Интера", сообщает "Советский спорт". Данный гол стал для португальского футболиста 600-м в карьере.
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