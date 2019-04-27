Футбол

Роналду оформил 600-й гол в карьереГазета.Ru 16:22

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил гол в матче 34-го тура против миланского "Интера", сообщает "Советский спорт". Данный гол стал для португальского футболиста 600-м в карьере.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Sport24.ru16:12

Роналду оформил 600-й гол в карьере

Газета.Ru16:22

Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Матч ТВ16:17

Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Sportbox.RU16:17

Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Чемпионат16:24

Роналду забил 600-й гол в карьере

Спорт-Экспресс15:58

Роналду забивает 20+ голов в чемпионате 10 сезонов подряд

Sports.ru16:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:44, Ашберн
Гаджеты

Толпы зомби, уничтоженная Америка и выжившие байкеры: Days Gone

Нельзя сказать, что игру Days Gone про байкеров и зомби в открытом мире от Sony Bend Studios ждали.
Обновлено в 17:03
Общество

Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие

В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.
Обновлено в 16:16
Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие

Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено в 14:48
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Музыка

Меладзе выступил за пересмотр результатов финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено в 16:47
Политика

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено в 14:52
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 16:31
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Обновлено в 17:21
Футбол

Президент «Анжи»: «Адиев способен работать в любой команде РПЛ»

Президент «Анжи» Осман Кадиев выразил уверенность, что главный тренер махачкалинского клуба Магомед Адиев способен работать в любой команде российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:12
Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли

В субботу, 27 апреля, стало известно, что запуск ракеты-носителя Falcon-9 американской компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, который предназначен для экипажа МКС, было решено перенести.
Обновлено в 11:29
Кино

Эмилия Кларк прогулялась в образе Джона Сноу

Актриса Эмилия Кларк, снявшаяся в роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», решила пройтись по Нью-Йорку в костюме другого героя саги — Джона Сноу.
Обновлено в 15:54
Единоборства

Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:11
Здоровье

Медведев поручил сократить время ожидания в больницах

Продолжительность очередей предполагается сократить через внедрение информационных технологий.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Лолита сообщила о слежке за ней

Обновлено в 16:35
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Обновлено в 16:10
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Экономика

Новый танкер Arc7 для «Ямал СПГ» отправился из Южной Кореи в Сабетту

Новый танкер усиленного ледового класса Arc7 для "Ямал СПГ", который станет уже 11-ым по счету во флоте проекта, отправился из Южной Кореи в Сабетту, сообщил зампред правления компании Марк Джетвей.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь

Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения

Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное