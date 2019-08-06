Футбол

Роналду одобрил возможный переход Икарди в «Ювентус»Metaratings 07:35

Форвард «Интера» Мауро Икарди может перейти в стан «Ювентуса», трансфер игрока одобрил нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду, сообщает La Gazzetta dello Sport. Роналду считает, что Икарди станет безупречным партнером для него, так как будет создавать пространство в завершении атаки.
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