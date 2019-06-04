Футбол

Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»Евро-футбол.ру 11:35

Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
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Роналду видит Сарри на посту тренера «Ювентуса»

Газета.Ru14:24

СМИ: Роналду взволнован в связи с возможным приходом Сарри в «Ювентус»

Спорт-Экспресс07:09

Роналду сообщил, кого хочет видеть во главе «Ювентуса»

Матч ТВ13:30

Роналду хочет, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»

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Роналду хотел бы поработать с Сарри

Sport24.ru12:30

Роналду одобрил назначение Сарри, ему интересно с ним поработать

Sports.ru11:57

Роналду поддержал приглашение Сарри на должность наставника «Ювентуса»

Советский спорт13:45
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Общество

«Победа» удалила запись про опознание тел пассажиров

Авиакомпания "Победа" удалила из своих официальных сообществ в социальных сетях пост с объяснениями запрета на изменение пассажирами своих мест.
Обновлено в 08:17
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак уволила всю свою команду

Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Футбол

Ягелка объявил об уходе из «Эвертона»

Защитник Фил Ягелка покинет "Эвертон" после 12 лет, проведенных в клубе.
Обновлено в 12:04
Спорт

Анна и Сергей Семак снова женятся

Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».
Обновлено в 13:55
Политика

В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «проявить политическую волю» для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 14:36
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Общество

Власти рассказали о вариантах электронных паспортов для россиян

Вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов рассказал о двух существующих на данный момент вариантах электронных удостоверений личности.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак

Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Футбол

«Лион» опроверг соглашение с «Реалом» по Менди

Французский "Лион" в соцсетях опроверг договоренность с мадридским "Реалом" по трансферу защитника Ферлана Менди.
Обновлено в 16:34
Финансы

Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Полиция начала проверку после проникновения в РКК «Энергия»

Полиция начала проверку после заявления РКК "Энергия" о хищении имущества.
Обновлено в 14:58
Происшествия

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено в 13:21
Футбол

Игнашевич стал тренером «Торпедо»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Политика

Политологи рассказали о росте влияния старых друзей Путина

Старые друзья президента России Владимира Путина увеличили свое политическое влияние за последние два года, следует из нового доклада политологов «Минченко консалтинг» «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна».
Обновлено в 17:00
Политика

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку-2»

Обновлено в 15:46
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Обнародованы данные о мощности испытанной в КНДР ядерной бомбы

Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Россия испытала новую ракету системы ПРО

Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Авто

Ford завершил в Набережных Челнах производство автомобилей

Напомним, что Ford в рамках реструктуризации бизнеса покидает российский рынок легковых автомобилей.
Обновлено в 11:37
Общество

Эксперты назвали лучший напиток для утоления жажды в жару

Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:43
Политика

В Китае впервые запустят спутники с морского космодрома

Китай планирует осуществить первый в истории страны космический пуск с морской платформы в среду, сообщил американский специализированный сайт Spaceflight Now.
Обновлено в 16:50
Спорт

Российские волейболистки сыграют с Бельгией в Лиге Наций

Накануне российские волейболистки проиграли команде Турции со счетом 0:3, сборной Японии с тем же счетом, а также сборной Германии, тоже в трех партиях.
Обновлено в 06:15
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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