Футбол
Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»Евро-футбол.ру вчера в 11:35
Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
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Авто
Минивэн Toyota превратили в ракету на колёсах. И теперь продают
Обновлено в 00:30
Общество
Сироты в Хабаровске устали ждать обещанное жилье и устроили голодовку
Обновлено 03 июня в 04:39
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом
Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Футбол
Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено
Обновлено в 00:59
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации
Обновлено в 02:12
Происшествия
Житель Хабаровского края 33 года прожил без паспорта
Житель села Известковое Амурского района Хабаровского края прожил без документов от момента рождения до исполнения 33 лет, после чего обратился в полицию за выдачей паспорта, сообщает УМВД России по региону в среду.
Обновлено в 01:26
Авто
Новый электромобиль Honda e появится на фестивале скорости в Гудвуде
Honda подтвердила, что ее новый электрический автомобиль Honda e впервые выйдет в свет в Великобритании на фестивале скорости в Гудвуде.
Обновлено вчера в 11:56
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал с UFC новый контракт
Российский чемпион UFC (Ultimate Fighting Championship) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал с организацией новый контракт.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
Сирийская армия успешно возобновила наступление
Обновлено 03 июня в 08:23
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 08:02
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Во вторник, 4 июня, в России стартуют продажи фотоаппарата "Зенит М". Это техника легендарного советского бренда в новом исполнении.
Обновлено вчера в 02:23
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Ростовчанка Ирина Безрукова не хочет ехать на «Кинотавр» за свой счет
Уроженка Ростова актриса Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр». Это уже второй фестиваль, который пропускает актриса добровольно.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Boeing 757 совершил экстренную посадку в аэропорту Барнаула
В городе Барнауле Алтайского края в среду, 5 июня, около 2 часов 14 минут по местному времени, края совершил посадку в нештатном режиме самолет Boeing 757-200, следовавший по маршруту Анталия - Барнаул.
Обновлено в 02:05
Общество
В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы
Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Бузова повторила образ Джей Ло в новом клипе
Пользователи обвиняют поющую ведущую в наглом плагиате. Ольга Бузова представила свой новый клип на песню «Водица».
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Госдеп предложил до $5 млн за данные о нарушении КНДР режима санкций
Госдеп США предложил до $5 млн за данные о нарушении КНДР санкционного режима, следует из сообщения на сайте программы Rewards for Justice, организованной ведомством.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Четыре человека ранены при взрыве гранаты на Кубани
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье
Врачи дали советы москвичам по питанию в жаркую погоду
Диетологи дали москвичам рекомендации о правильном питании и выборе напитков накануне надвигающейся на столицу жаркой погоды.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол
Игрок «Лиона» проходит медосмотр для «Реала»
Сообщается, что 23-летний футболист во Франции проходит медосмотр для мадридского клуба.
Обновлено вчера в 13:16
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
В Киселевске возник подземный пожар
В Киселевске (Кемеровская область) начался подземный пожар.
Обновлено в 01:41
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Обновлено в 00:53
Общество
В Салехарде выпал снег в первую неделю лета
Обновлено в 01:24
Политика
Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама
Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч тонн продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.
Обновлено в 01:35