Футбол
Роналду поддержал приглашение Сарри на должность наставника «Ювентуса»Советский спорт 13:45
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду выступил за назначение Маурицио Сарри главным тренером туринского клуба. Согласно источнику, игровая модель итальянского специалиста нравится 34-летнему форварду.
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Политика
Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Генерал Реймонд: Америка теряет оперативное преимущество в космосе
Вооруженные силы (ВС) России развивают быстрыми темпами свой потенциал в космосе, и оперативные преимущества США в этой сфере сокращаются.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки
Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:11
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Музыка
Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе «Пуля дура»
Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе "Пуля дура" В определенный момент герой и героиня остаются наедине.
Обновлено в 12:07
Политика
Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Посол Армении связался с отцом убитого Никиты Белянкина
Друг погибшего в Путилково экс-спецназовца ГРУ Иван Шуханов рассказал «360», что с отцом его друга Алексеем Белянкиным по телефону связался посол Армении.
Обновлено в 13:43
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Политика
Елизавета II приняла Дональда Трампа в Букингемском дворце
Королева Елизавета II встретилась с президентом США Дональдом Трампом по случаю его визита в Великобританию.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Из-за бешенства из района Выхино-Жулебино запрещено вывозить кошек
Мэр Москвы подписал распоряжение, согласно которому почти до конца июля устанавливается карантин на территории района Выхино-Жулебино.
Обновлено в 11:21
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки
Американский журнал Forbes подсчитал, что американская певица и актриса Рианна является самой богатой женщиной в мире музыки.
Обновлено в 14:03
Футбол
Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»
Обновлено в 12:33
Политика
Рада отказалась рассматривать идею Зеленского об импичменте президента
Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте.
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский разрабатывает стратегию по «возвращению Крыма»
Мендель отметила, что у Украины не изменилась позиция по Крыму. Москва подчеркивает, что вопрос по поводу принадлежности полуострова закрыт.
Обновлено в 02:04
Общество
Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми
Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Обновлено 02 июня в 10:30
Шоу-бизнес
Николас Кейдж развелся с «четырехдневной женой»
Актер Николас Кейдж официально развелся с визажисткой Эрикой Койке, на которой женился в конце марта в Лас-Вегасе в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Обновлено в 03:11
Культура
Меньшова станет ведущей нового шоу «Камера. Мотор. Страна» на Первом
Юлия Меньшова выразила надежду, что проект получится интересным, ведь советский кинематограф подарил стране немало фильмов, которые популярны и сегодня.
Обновлено в 12:03
Политика
США ужесточили санкции в отношении Кубы
США усилили санкции в отношении Кубы, сообщается на сайте американского Минфина.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу
Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Политика
Греция потребовала у Германии 320 миллиардов евро репараций
Посол Греции в Германии передал в немецкий МИД ноту с призывом к немецкому государству начать переговоры о репарациях за Первую и Вторую мировые войны, оцененных примерно в 320 миллиардов евро.
Обновлено в 12:20
Космос
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04