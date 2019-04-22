Футбол
Роналду одобрил приглашение Фелиша в «Ювентус»Спорт-Экспресс 18:42
Руководство "Ювентуса" проконсультировалось с нападающим команды Криштиану Роналду по поводу подписания полузащитника "Бенфики" Жоау Фелиша. Как сообщает A Bola, португалец одобрил переговоры с португальским клубом.
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Суд возобновил слушания по делу Кокорина и Мамаева
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Как можно снизить давление без лекарств, поведали эксперты
Эксперты поведали, как можно снизить давление без лекарств людям с "мягкой гипертонией" - когда давление повышается периодически.
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В выпуске «Орла и решки» из Рио екатеринбуржец съел гигантский бургер и дал советы туристам-новичкам
В Бангкоке ведущий жил у трансгендера, работающего в шоу леди-боев, а в Сеуле переночевал в бутылке.
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Фильм про Иркутск победил на русско-итальянском кинофестивале
На фестивале «Старый город в новом мире» картина была представлена в одной номинации с лентами не только из России, но также работами из Италии.
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Госпитализирована певица Любовь Успенская
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Учителя просят не принуждать их к участию в акции «Бессмертный полк»
Представители саратовской мэрии обещали не принуждать учителей к участию в акции «Бессменный полк».
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о второй фазе наступления на Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
Обновлено в 18:28
Происшествия
Южнокорейский пожарный вертолёт случайно нарушил границу КНДР
Южнокорейский пожарный вертолёт, который принимал участие в тушении огня в приграничном регионе на севере республики, случайно нарушил воздушную границу КНДР.
Обновлено в 21:28
Политика
Немецкий министр решил привлечь Россию к «защите мировых благ»
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил о важной роли России в вопросе "защиты мировых благ" и обеспечении продовольственной безопасности.
Обновлено в 19:37
Общество
Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру
Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
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В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Американские СМИ опубликовали «секретное» фото новейшего российского ударного вертолёта
В американских СМИ появилось «секретное» фото нового российского ударного вертолёта.
Обновлено в 18:57
Политика
Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах
Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
Обновлено в 21:05
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
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Фанаты не узнали радикально изменившуюся Машу Малиновскую
Обновлено в 18:47
Экономика
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Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Центр спецопераций ВС Украины проводит учения по захвату судов
«В открытом море в составе абордажных групп проводим обучение по захвату судов в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure)», — говорится в сообщении на странице центра в социальной сети Facebook.
Обновлено в 21:59
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
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Футбол
«Валенсия» и «Бетис» поссорились в соцсетях
Испанские клубы «Валенсия» и «Бетис» обменялись колкостями в соцсетях во время очной встречи команд в чемпионате Испании.
Обновлено в 14:54
Политика
В США решили напомнить о санкциях против Ирана
В понедельник утром госсекретарь США Майк Помпео должен объявить, что со 2 мая госдеп откажется от исключений в санкциях на покупку иранской нефти, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники в правительстве.
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Авто
Subaru отзывает более 52 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 15:40
Авто
Маск планирует запустить службу беспилотного такси Tesla
Основатель Tesla Илон Маск рассказал о планах американской компании на 2020 год по запуску службы беспилотного такси в США.
Обновлено в 21:30
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.
Обновлено в 12:29
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04