Футбол
Роналду одобрил приглашение Фелиша в «Ювентус»Спорт-Экспресс 18:42
Руководство "Ювентуса" проконсультировалось с нападающим команды Криштиану Роналду по поводу подписания полузащитника "Бенфики" Жоау Фелиша. Как сообщает A Bola, португалец одобрил переговоры с португальским клубом.
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«Ил» представил эскиз самолета для перевозки элементов ракеты «Ангара»
В корпорации «Ил» разработали эскизный проект грузового самолета Ил-96-500Т для транспортировки элементов ракет «Ангара» на космодром Восточный.
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Владимир Быстров: «Победа над „Краснодаром“ делает „Зенит“ чемпионом»
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал победу питерцев в матче с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России.
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