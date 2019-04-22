Футбол
Роналду одобрил приглашение Фелиша в «Ювентус»Спорт-Экспресс вчера в 18:42
Руководство "Ювентуса" проконсультировалось с нападающим команды Криштиану Роналду по поводу подписания полузащитника "Бенфики" Жоау Фелиша. Как сообщает A Bola, португалец одобрил переговоры с португальским клубом.
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Роналду помогает «Ювентусу» в трансфере Фелиша. Он считает игрока «Бенфики» своим наследником
Бомбардир.рувчера в 10:33
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Новый российский пистолет «Удав» прошел отстрел
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Спорт
Союз биатлонистов согласовал с Минспортом тренеров сборной России
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Армия и оружие
Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя
В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
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В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.
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Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд
Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 08:46
Политика
Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
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Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания
Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Кино
Сериал «Лучше звоните Солу» завершится на шестом сезоне
Актер Джанкарло Эспозито, который играет Густаво Фринга в сериале «Лучше звоните Солу», рассказал, что шоу закончится на шестом сезоне.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
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МИД Японии отказался от слов о возвращении Курил
Обновлено в 02:10
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
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Обновлено в 06:19
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
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Спорт
Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Футбол
«Бавария» может отказаться от Хадсона-Одои из-за травмы
Травма полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои может повлиять на его будущее. У игрока диагностирован разрыв ахиллового сухожилия.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Tesla представила работу своего автопилота
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Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05