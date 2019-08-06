Футбол
Роналду одобрил переход Икарди в «Ювентус»Чемпионат 06:16
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в команде форварда «Интера» Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации издания, 34-летний португалец одобрил трансфер 26-летнего аргентинца и считает, что тот может стать для него идеальным партнёром по атаке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
Футбол
Руни в январе перейдет в «Дерби Каунти»
Обновлено в 09:25
Политика
В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Экономика
«Татнефть» отдаст акционерам всю прибыль за первое полугодие
"Татнефть" планирует направить на выплату дивидендов акционерам всю чистую прибыль компании, составившую 93,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Обновлено в 10:01
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как экономить на лекарствах
Медик и телеведущий Александр Мясников рассказал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», как уменьшить расходы на лекарства без ущерба для здоровья.
Обновлено в 18:49
Происшествия
В жутком ДТП на Парнасе погиб водитель
В Выборгском районе Северной столицы случилось жёсткое ДТП, в котором погиб водитель.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Теннис
Шарапова стала седьмой в списке самых высокооплачиваемых спортсменок
Российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на седьмой строчке в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:58
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Политика
Лучше Брежнев: граждане предпочитают советскую власть современной
В 1998 году 36% граждан называли советскую власть близкой к народу.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Трамп ввел санкции против активов властей Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Обновлено в 16:24
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Здоровье
В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов
Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.
Обновлено в 03:35
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Политика
МИД отреагировал на отставку посла США в России
Как отмечается, такое заявление сделало внешнеполитическое ведомство России после того, как американский посол в Москве Джон Хантсман подал в отставку.
Обновлено в 13:57
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина заявила, что разводится с ним. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Обновлено в 09:16
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию программы РСМД
В связи с ситуацией Путин поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки «самым тщательным образом наблюдать» за шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Общество
Москвичи оценили деятельность Собянина
Еще 30% на хорошо оценили деятельность столичных властей, среднюю оценку мэрии поставили 40%.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
В небе над Сирией заметили поврежденный F-22
В Сети появилась фотография дозаправки самолета F-22 Raptor ВВС США в небе над Сирией.
Обновлено в 07:46
Экономика
S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
Обновлено в 09:37
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к японскому аниме «Гандам»
Обновлено в 11:09
Происшествия
Луценко рассказал о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал о том, что в распоряжении следствия есть данные о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:33
Гаджеты
Google будет использовать во всех устройствах переработанные материалы
Компания включит в состав гаджетов материалы из переработанного мусора, пишет Хайтек.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
Обновлено в 18:16
Общество
Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста
Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
Обновлено в 11:53