Футбол
Роналду оценил предстоящий сезон для «Реала»Матч ТВ 03:56
Бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду оценил предстоящий сезон для мадридцев.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:24, Вашингтон
Политика
США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy
По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено в 01:22
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро
Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 06:58
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Футбол
Пепе прибыл в Лондон на медосмотр для «Арсенала»
24-летний ивуариец прибыл в Лондон, чтобы пройти медосмотр.
Обновлено в 05:51
Политика
Зеленский уволил луганского Короля Артура
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми»
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Четверо футболистов РПЛ вошли в топ-50 талантов УЕФА
Четыре игрока российских футбольных клубов включены в рейтинг талантов, которые должны проявить себя в сезоне 2019–2020.
Обновлено в 07:48
Политика
Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал «безумной»
Идея властей Украины сделать "всемирный телеканал" на русском языке "безумна", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 05:33
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Британская королева Елизавета II владеет недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:07
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
Ранее сообщалось, что, согласно опубликованным данным Росстата доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилась в первом квартале 2019 по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 08:18
Общество
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Новую экспериментальную 155-мм гаубицу «Brutus» показали на учениях в США
Как пишет издание, новая экспериментальная самоходная гаубица калибра 155-мм "Вrитиs", установленная на шасси автомобиля FMTV 6Х6, была задействована американской армией во время обеспечения учений Национальной гвардии Northern Strike 2019 в штате Мичиган США.
Обновлено в 07:34
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Авто
Уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 07 показали в Сети
Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд бывшего президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:25
Гаджеты
ABBYY представила Mobile Web Capture для разработчиков мобильных веб-сервисов
Компания ABBYY представила новый продукт для разработчиков — комплект SDK-библиотек Mobile Web Capture, предназначенных для создания онлайн-сервисов с функциями интеллектуального распознавания и ввода данных с мобильных устройств.
Обновлено в 08:22
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Армия и оружие
Россия и Иран расширяют военное сотрудничество
Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества, заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями
Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В спецприемнике попросили приостановить арест Навального
Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.
Обновлено в 06:25
Политика
Врио главы Сахалина рассказал Путину о динамично развивающейся экономике региона
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 08:18
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01