Политика США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Политика Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.

Происшествия В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Политика Зеленский уволил луганского Короля Артура Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.

Футбол Четверо футболистов РПЛ вошли в топ-50 талантов УЕФА Четыре игрока российских футбольных клубов включены в рейтинг талантов, которые должны проявить себя в сезоне 2019–2020.

Политика Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал «безумной» Идея властей Украины сделать "всемирный телеканал" на русском языке "безумна", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Британская королева Елизавета II владеет недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Экономика Топилин объяснил рост числа бедных россиян Ранее сообщалось, что, согласно опубликованным данным Росстата доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилась в первом квартале 2019 по сравнению с прошлым годом.

Общество Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.

Политика «Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».

Армия и оружие Новую экспериментальную 155-мм гаубицу «Brutus» показали на учениях в США Как пишет издание, новая экспериментальная самоходная гаубица калибра 155-мм "Вrитиs", установленная на шасси автомобиля FMTV 6Х6, была задействована американской армией во время обеспечения учений Национальной гвардии Northern Strike 2019 в штате Мичиган США.

Общество Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.

Политика Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.

Политика Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд бывшего президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Гаджеты ABBYY представила Mobile Web Capture для разработчиков мобильных веб-сервисов Компания ABBYY представила новый продукт для разработчиков — комплект SDK-библиотек Mobile Web Capture, предназначенных для создания онлайн-сервисов с функциями интеллектуального распознавания и ввода данных с мобильных устройств.

Общество Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Армия и оружие Россия и Иран расширяют военное сотрудничество Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества, заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади.

Происшествия В спецприемнике попросили приостановить арест Навального Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.

Политика Врио главы Сахалина рассказал Путину о динамично развивающейся экономике региона Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.