Футбол

Роналду оценил предстоящий сезон для «Реала»Матч ТВ 03:56

Бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду оценил предстоящий сезон для мадридцев.
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Роналду оценил предстоящий сезон для «Реала»

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Роналду оценил предстоящий сезон для «Реала»

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Роналду: на сто процентов уверен, что «Реал» проведёт отличный сезон

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США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy

По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
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Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
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Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы

Обновлено в 07:46
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика

Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр

Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
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Происшествия

В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро

Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 06:58
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Футбол

Пепе прибыл в Лондон на медосмотр для «Арсенала»

24-летний ивуариец прибыл в Лондон, чтобы пройти медосмотр.
Обновлено в 05:51
Политика

Зеленский уволил луганского Короля Артура

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми»

Обновлено вчера в 23:36
Футбол

Четверо футболистов РПЛ вошли в топ-50 талантов УЕФА

Четыре игрока российских футбольных клубов включены в рейтинг талантов, которые должны проявить себя в сезоне 2019–2020.
Обновлено в 07:48
Политика

Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал «безумной»

Идея властей Украины сделать "всемирный телеканал" на русском языке "безумна", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 05:33
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Британская королева Елизавета II владеет недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:07
Экономика

Топилин объяснил рост числа бедных россиян

Ранее сообщалось, что, согласно опубликованным данным Росстата доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилась в первом квартале 2019 по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 08:18
Общество

Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев

Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Новую экспериментальную 155-мм гаубицу «Brutus» показали на учениях в США

Как пишет издание, новая экспериментальная самоходная гаубица калибра 155-мм "Вrитиs", установленная на шасси автомобиля FMTV 6Х6, была задействована американской армией во время обеспечения учений Национальной гвардии Northern Strike 2019 в штате Мичиган США.
Обновлено в 07:34
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Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Политика

Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Авто

Уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 07 показали в Сети

Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд бывшего президента Украины Петра Порошенко с семьей из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
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ABBYY представила Mobile Web Capture для разработчиков мобильных веб-сервисов

Компания ABBYY представила новый продукт для разработчиков — комплект SDK-библиотек Mobile Web Capture, предназначенных для создания онлайн-сервисов с функциями интеллектуального распознавания и ввода данных с мобильных устройств.
Обновлено в 08:22
Общество

Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России

В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
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«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

Обновлено в 06:30
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Армия и оружие

Россия и Иран расширяют военное сотрудничество

Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества, заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями

Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
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В спецприемнике попросили приостановить арест Навального

Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.
Обновлено в 06:25
Политика

Врио главы Сахалина рассказал Путину о динамично развивающейся экономике региона

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
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Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов

Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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