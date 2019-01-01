Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернется в состав сборной Португалии в 2019 году. Об этом он сообщил изданию Record. Роналду не выступал за национальную команду с 30 июня, после проигрыша уругвайцам (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира.

Криштиану Роналду вернется в сборную Португалии в 2019 году

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