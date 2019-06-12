Футбол

Роналду обратился к трофею Лиги нацийМатч ТВ 06:04

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, 9 июня
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
3 фото
Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал снимок с кубком Лиги наций.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роналду - кубку Лиги наций: «Скоро будешь в моем музее»

ProstoProSport08:11

Роналду — о кубке Лиги наций: скоро он будет в моём музее

Чемпионат07:34

«Ты скоро будешь в моем музее». Роналду о кубке Лиги наций

Sport24.ru06:06

Роналду обратился к трофею Лиги наций

Матч ТВ06:04

Роналду обратился к трофею Лиги наций

Sportbox.RU06:04

«Ты скоро будешь в моем музее». Роналду с кубком Лиги наций

Спорт-Экспресс05:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Происшествия

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

Обновлено в 08:44
Политика

Королева Великобритании поздравила россиян с Днем России

Королева Великобритании Елизавета II поздравила российских граждан с национальным праздником – Днем России.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Звезду киберспорта нашли мертвой в ванной

Звезда киберспорта Лилия Новикова, известная под псевдонимом Лия, найдена мертвой в ванной своей квартиры в Москве.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка

Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.
Обновлено в 09:17
Гаджеты

Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора»

Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.
Обновлено 10 июня в 16:43
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Общество

Из квартиры Алибасова пропал кот

Обновлено в 09:30
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Кино

Квентин Тарантино назвал любимый фильм Marvel

Тарантино признался, что из последних фильмов студии Marvel ему больше всего понравился «Тор: Рагнарек» новозеландского режиссера Тайки Вайтити.
Обновлено вчера в 09:35
Общество

Медведева поздравила болельщиков с Днём России

Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Единоборства

Первая пресс-конференция Хабиба и Порье. Смотрим онлайн

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретятся перед боем 7 сентября.
Обновлено в 07:45
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Общество

Акция в поддержку Голунова в Петербурге прошла без задержаний

В отличие от Москвы, в Петербурге никого задерживать не стали и акция прошла без происшествий. Сотрудники полиции дежурили поблизости.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей. В результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадали.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Тимошенко рассказала о падении украинской экономики

Обновлено в 01:32
Политика

Журналист сфотографировал «секретное» соглашение США и Мексики

Репортер Washington Post сфотографировал и частично расшифровал документ, заключенный между США и Мексикой.
Обновлено в 08:24
Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионе

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала», сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Обновлено вчера в 16:51
Политика

Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения

Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.
Обновлено в 09:51
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Гаджеты

Xiaomi Mi 9T и фитнес-браслет Mi Band 4 представлены в Европе

Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 9T, который является продолжением серии Mi 9, куда входят Xiaomi Mi 9 и Mi 9 SE.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Москве массово минируют парки и станции метро

Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале

Обновлено в 09:16
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Обновлено в 09:08
Политика

Борис Джонсон вступил в борьбу за пост премьера Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает The Guardian.
Обновлено в 08:41
Политика

Умер российский посол в Сенегале

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Футбол

«Спартак» хочет подписать Гильерме

"Спартак" намерен укрепить вратарскую позицию – ранее клуб уже практически решил вопрос с трансфером голкипера Левашова (27 лет) из тульского "Арсенала": по контракту с туляками вратарь может уйти за фиксированную сумму отступных равную миллиону евро.
Обновлено в 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное