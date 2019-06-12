Футбол

Роналду обратился к трофею Лиги нацийМатч ТВ 06:04

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, 9 июня
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
3 фото
Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал снимок с кубком Лиги наций.
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