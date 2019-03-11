Футбол

Роналду обратился к фанатам «Ювентуса» перед игрой с «Атлетико»Евро-футбол.ру вчера в 17:32

Ювентус — Атлетико
завтра
в 16:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Ювентус»
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к болельщикам команды в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".
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