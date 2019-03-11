Роналду обратился к фанатам «Ювентуса» перед игрой с «Атлетико»Евро-футбол.ру вчера в 17:32

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к болельщикам команды в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Роналду обратился к фанатам «Ювентуса» перед игрой с «Атлетико»

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