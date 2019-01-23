Футбол

Роналду не забил с пенальти «Кьево» и проиграл спор АллегриBookmaker-ratings.ru 04:21

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что проиграл спор главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, не реализовав пенальти в матче 20-го тура Серии А с «Кьево».
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Роналду проспорил Аллегри, не реализовав пенальти в матче с «Кьево»

Матч ТВ03:28

Роналду проспорил Аллегри, не реализовав пенальти в матче с «Кьево»

Sportbox.RU03:28

Роналду проспорил главному тренеру «Ювентуса» Аллегри

Sport24.ru01:33

Роналду проиграл спор Аллегри, не реализовав пенальти в матче с «Кьево»

Чемпионат02:58

Роналду проиграл спор Аллегри из-за незабитого пенальти

Евро-футбол.ру03:13

Роналду поспорил с Аллегри, что забьет все пенальти в сезоне. И уже проиграл

Eurosport.ruвчера в 13:43

Роналду поспорил, что забьет все пенальти в сезоне и проиграл

Sportmail.ruвчера в 08:02
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Португальский футболист
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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