Футбол
Роналду не забил с пенальти «Кьево» и проиграл спор АллегриBookmaker-ratings.ru 04:21
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что проиграл спор главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, не реализовав пенальти в матче 20-го тура Серии А с «Кьево».
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Роналду поспорил с Аллегри, что забьет все пенальти в сезоне. И уже проиграл
Eurosport.ruвчера в 13:43
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