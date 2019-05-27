Футбол

Роналду не вошел в тройку бомбардиров чемпионата впервые за 13 летSports.ru 01:16

Роналду не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года. Тогда он забил за «Манчестер Юнайтед» 9 голов.
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Квальярелла стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии

Soccer.ruвчера в 17:23

Роналду впервые за 12 лет не вошёл в тройку бомбардиров сезона

Чемпионатвчера в 23:21

Квальярелла стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии

Газета.Ruвчера в 20:30

36-летний Квальярелла стал лучшим бомбардиром серии А

Советский спортвчера в 18:03

Роналду впервые за последние 13 лет не вошел в топ-3 бомбардиров сезона

Матч ТВвчера в 23:48

36-летний Квальярелла - лучший бомбардир чемпионата Италии. Видео всех голов

Спорт-Экспрессвчера в 17:14

Пентек по итогам сезона стал лучшим бомбардиром сразу двух клубов

Sport24.ruвчера в 17:59
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Футбол

«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусе

Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек

По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.
Обновлено в 00:29
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу

В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь.
Обновлено вчера в 06:18
Политика

Васильева назвала систему образования в стране доступной

В своей колонке на сайте ria.ru, которая является частью проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - "Правительство онлайн" она охарактеризовала свое отношение к системе образования и к роли учителя в ней.
Обновлено в 01:40
Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Авто

АвтоВАЗ отзывает LADA XRAY из-за дефекта рулевого управления

Напомним, 26 июня 2018 года LADA XRAY уже попадал под отзыв из-за дефекта рулевого управления, тогда под кампанию попали более 7 тысяч экземпляров модели.
Обновлено в 00:57
Экономика

Вилки и ложки принесли России миллиарды

Экспорт столовых приборов и инструментов из металла в 2018 году принес российским компаниям 50,1 миллиарда рублей, подсчитали авторы исследования компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 01:08
Кино

Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих

Обновлено 25 мая в 23:30
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Китая в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против её недопуска на китайский рынок.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме

По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Авто

На видео показали процесс сборки двигателя V8 от AMG

Один из сотрудников завода Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, продемонстрировал некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 00:22
Гаджеты

AMD представила семейство графических карт Radeon RX 5000 на базе Navi

В основе видеокарт Radeon RX 5000 лежит новая архитектура GPU, получившая название Radeon DNA (RDNA), которая представляет собой дальнейшее развитие появившейся семь лет тому назад Graphics Core Next (GCN).
Обновлено в 00:45
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Здоровье

Медики рассказали о ранних признаках деменции

Медики рассказали о ранних признаках деменции, к которой особенно предрасположены люди пожилого возраста.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика

Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

На восстановление территориальной целостности Сирии уйдут годы

При оценке возможностей сирийского правительства по восстановлению территориальной целостности Сирии не учитывался сценарий крупномасштабного военного конфликта на Ближнем Востоке по линии США-Иран.
Обновлено вчера в 13:33
Космос

Огненные шары осветили небо над Австралией

Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено 25 мая в 02:49
Авто

Kia готовит новое поколение Kia Optima

Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

Кургинян рассказал, что погубит Зеленского

Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района Республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Фабио Квальярелла
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Сампдория». Выступает за сборную Италии.
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