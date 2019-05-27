Футбол
Роналду не вошел в тройку бомбардиров чемпионата впервые за 13 летSports.ru 01:16
Роналду не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года. Тогда он забил за «Манчестер Юнайтед» 9 голов.
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36-летний Квальярелла - лучший бомбардир чемпионата Италии. Видео всех голов
Спорт-Экспрессвчера в 17:14
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Футбол
«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусе
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек
По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.
Обновлено в 00:29
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу
В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
Васильева назвала систему образования в стране доступной
В своей колонке на сайте ria.ru, которая является частью проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - "Правительство онлайн" она охарактеризовала свое отношение к системе образования и к роли учителя в ней.
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Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
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Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
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Авто
АвтоВАЗ отзывает LADA XRAY из-за дефекта рулевого управления
Напомним, 26 июня 2018 года LADA XRAY уже попадал под отзыв из-за дефекта рулевого управления, тогда под кампанию попали более 7 тысяч экземпляров модели.
Обновлено в 00:57
Экономика
Вилки и ложки принесли России миллиарды
Экспорт столовых приборов и инструментов из металла в 2018 году принес российским компаниям 50,1 миллиарда рублей, подсчитали авторы исследования компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
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Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих
Обновлено 25 мая в 23:30
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Китая в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против её недопуска на китайский рынок.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме
По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»
Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Авто
На видео показали процесс сборки двигателя V8 от AMG
Один из сотрудников завода Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, продемонстрировал некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 00:22
Гаджеты
AMD представила семейство графических карт Radeon RX 5000 на базе Navi
В основе видеокарт Radeon RX 5000 лежит новая архитектура GPU, получившая название Radeon DNA (RDNA), которая представляет собой дальнейшее развитие появившейся семь лет тому назад Graphics Core Next (GCN).
Обновлено в 00:45
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Здоровье
Медики рассказали о ранних признаках деменции
Медики рассказали о ранних признаках деменции, к которой особенно предрасположены люди пожилого возраста.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика
Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
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Армия и оружие
На восстановление территориальной целостности Сирии уйдут годы
При оценке возможностей сирийского правительства по восстановлению территориальной целостности Сирии не учитывался сценарий крупномасштабного военного конфликта на Ближнем Востоке по линии США-Иран.
Обновлено вчера в 13:33
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено 25 мая в 02:49
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Kia готовит новое поколение Kia Optima
Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
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Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Кургинян рассказал, что погубит Зеленского
Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:24
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Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер
В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района Республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33