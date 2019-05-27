Роналду не вошел в тройку бомбардиров чемпионата впервые за 13 летSports.ru 01:16

Роналду не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года. Тогда он забил за «Манчестер Юнайтед» 9 голов.

Роналду не вошел в тройку бомбардиров чемпионата впервые за 13 лет

Происшествия В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Происшествия Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь.

Политика Васильева назвала систему образования в стране доступной В своей колонке на сайте ria.ru, которая является частью проекта пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" - "Правительство онлайн" она охарактеризовала свое отношение к системе образования и к роли учителя в ней.

Общество Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.

Происшествия Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.

Авто АвтоВАЗ отзывает LADA XRAY из-за дефекта рулевого управления Напомним, 26 июня 2018 года LADA XRAY уже попадал под отзыв из-за дефекта рулевого управления, тогда под кампанию попали более 7 тысяч экземпляров модели.

Экономика Вилки и ложки принесли России миллиарды Экспорт столовых приборов и инструментов из металла в 2018 году принес российским компаниям 50,1 миллиарда рублей, подсчитали авторы исследования компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Политика Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Китая в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против её недопуска на китайский рынок.

Происшествия В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.

Политика Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции "Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.

Экономика Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10% Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.

Общество Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос» Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.

Авто На видео показали процесс сборки двигателя V8 от AMG Один из сотрудников завода Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, продемонстрировал некоторые процессы сборки двигателя V8.

Гаджеты AMD представила семейство графических карт Radeon RX 5000 на базе Navi В основе видеокарт Radeon RX 5000 лежит новая архитектура GPU, получившая название Radeon DNA (RDNA), которая представляет собой дальнейшее развитие появившейся семь лет тому назад Graphics Core Next (GCN).

Хоккей Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.

Здоровье Медики рассказали о ранних признаках деменции Медики рассказали о ранних признаках деменции, к которой особенно предрасположены люди пожилого возраста.

Экономика Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".

Армия и оружие На восстановление территориальной целостности Сирии уйдут годы При оценке возможностей сирийского правительства по восстановлению территориальной целостности Сирии не учитывался сценарий крупномасштабного военного конфликта на Ближнем Востоке по линии США-Иран.

Космос Огненные шары осветили небо над Австралией Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.

Авто Kia готовит новое поколение Kia Optima Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.

Политика Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.

Политика Кургинян рассказал, что погубит Зеленского Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Происшествия Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.

Политика СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района Республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».