Футбол

Роналду не вошел в тройку бомбардиров чемпионата впервые за 13 летSports.ru 01:16

Роналду не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года. Тогда он забил за «Манчестер Юнайтед» 9 голов.
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Роналду впервые за последние 13 лет не вошел в топ-3 бомбардиров сезона

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Газета.Ruвчера в 20:30

Пентек по итогам сезона стал лучшим бомбардиром сразу двух клубов

Sport24.ruвчера в 17:59
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Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
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Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro

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Политика

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
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Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
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Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве

Обновлено вчера в 14:12
Экономика

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Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
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Политика

Европарламент обновил предварительные результаты выборов

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Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
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Ученые из Германии назвали неожиданную пользу жары. При высоких температурах воздуха у женщин растет производительность труда.
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Общество

Глава Челябинска отстранил от работы Александра Шабалина

Напомним, как ранее писал Полит74, 24 мая во время объезда объектов улично-дорожной сети Челябинска глава региона Алексей Текслер потребовал уволить начальника управления дорожного хозяйства Александра Шабалина, а ему самому посоветовал найти менее ответственную работу.
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Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
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Мужчина погиб при нападении акулы в районе острова Мауи, входящего в состав Гавайского архипелага, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.
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Беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

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Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
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Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

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Политика

В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
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В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

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Обновлено вчера в 10:45
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Трамп заявил о сохранении санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сохранит санкции против КНДР.
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Росконтроль провёл исследование семи популярных марок томатного сока. Образцы продукции эксперты закупали в магазинах.
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