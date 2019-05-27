Роналду не вошел в тройку бомбардиров чемпионата впервые за 13 летSports.ru 01:16

Роналду не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года. Тогда он забил за «Манчестер Юнайтед» 9 голов.

Роналду не вошел в тройку бомбардиров чемпионата впервые за 13 лет

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