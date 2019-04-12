Футбол

Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч против СПАЛИзвестия 12:26

Тренерский штаб футбольного клуба «Ювентус» не включил португальского нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч 32-го тура серии А против команды СПАЛ из города Феррара. Встреча СПАЛ–«Ювентус» пройдет в субботу, 13 апреля, в Ферраре и начнется в 16:00 мск.
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Роналду не попал в заявку на матч, где «Ювентус» может оформить чемпионство

Матч ТВ13:03

Аллегри: рисковать Роналду в матче со СПАЛом не имеет смысла

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Роналду пропустит поединок против СПАЛа

Soccer.ru13:08

Криштиану Роналду пропустит следующий матч Серии А

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Роналду не сыграет в ближайшем матче «Ювентуса»

Спорт-Экспресс07:39

Роналду не сыграет против СПАЛа

Евро-футбол.ру07:33

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч, в котором команда может досрочно стать чемпионом

Советский спорт12:13
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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