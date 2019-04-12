Футбол
Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч против СПАЛИзвестия 12:26
Тренерский штаб футбольного клуба «Ювентус» не включил португальского нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч 32-го тура серии А против команды СПАЛ из города Феррара. Встреча СПАЛ–«Ювентус» пройдет в субботу, 13 апреля, в Ферраре и начнется в 16:00 мск.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
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