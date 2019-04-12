Футбол
Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч против СПАЛИзвестия 12:26
Тренерский штаб футбольного клуба «Ювентус» не включил португальского нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч 32-го тура серии А против команды СПАЛ из города Феррара. Встреча СПАЛ–«Ювентус» пройдет в субботу, 13 апреля, в Ферраре и начнется в 16:00 мск.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
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Обновлено в 18:05
Армия и оружие
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Обновлено в 20:17
Политика
Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено вчера в 05:26
Игры
Хадзиме Табата расскажет о Паралимпийских играх в The Pegasus Dream Tour
Сам Табата считает, что The Pegasus Dream Tour будет способствовать выводу жанра ролевых игр на новый уровень.
Обновлено в 12:05
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Обновлено в 10:07
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
Обновлено вчера в 23:53
Авто
Названа дата премьеры нового Chevrolet Corvette
Учитывая затяжную подготовку к премьере, западная пресса уже называет Chevrolet Corvette C8 куда более ожидаемой новинкой, чем Toyota Supra, Ford Bronko или, скажем, новая часть киноэпопеи "Звездные войны".
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Происшествия
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Обновлено в 05:25
Политика
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Обновлено в 12:17
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«Би-2» выпустит новый альбом с симфоническим оркестром
Рок-группа «Би-2» выпускает новый альбом, участие в котором принял симфонический оркестр. С россиянами сыграют чешские музыканты.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне
Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Политика
Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика
Помпео призвал страны Латинской Америки остерегаться России
Госсекретарь США Майк Помпео призвал государства Латинской Америки опасаться действий России в регионе.
Обновлено в 19:44
Кино
Лунгин обвинил критиков в неумении говорить на языке молодежи
"Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий сорокалетней давности и отчетливо показывает, что на войне — особенно если эта война вот-вот закончится — никогда ничего не идет по плану", — говорится в описании картины.
Обновлено в 15:58
Наука
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Обновлено в 03:19
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»
Генеральная прокуратура РФ передала в суд первое уголовное дело по факту пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Обновлено в 11:48
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Общество
С 13 апреля вступают в силу новые правила удержаний с зарплаты
Правительство установило новые правила удержаний из заработной платы с 13 апреля 2019 года.
Обновлено в 08:28
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
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Финансы
Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда
Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Дагестане
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.
Обновлено в 18:06
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Игры
Основатель Infinity Ward и Respawn присоединился к Epic Games для работы над играми
Учредитель церемонии The Game Awards и бывший журналист Джефф Кейли сообщил, что, по его данным, в Epic Games уже около месяца работает Джейсон Уэст, один из основателей Infinity Ward (Call of Duty) и Respawn (Titanfall).
Обновлено в 11:15
Политика
Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал на своей странице в Facebook видео со встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.
Обновлено в 13:21