Футбол

Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч против СПАЛИзвестия 12:26

СПАЛ — Ювентус
завтра
в 09:00
Чемпионат Италии
Стадион «Паоло Мацца»
Тренерский штаб футбольного клуба «Ювентус» не включил португальского нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч 32-го тура серии А против команды СПАЛ из города Феррара. Встреча СПАЛ–«Ювентус» пройдет в субботу, 13 апреля, в Ферраре и начнется в 16:00 мск.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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