Футбол
Роналду не сыграет в ближайшем матче «Ювентуса»Спорт-Экспресс 07:39
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отметил, что даст отдохнуть лидерам в предстоящем матче чемпионата Италии со СПАЛ. Туринцам для завоевания чемпионского титула досрочно нужно набрать хотя бы одно очко.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Спорт
Загитова показала Урганту свою собаку
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Американский беспилотник полетал у западных границ России
Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США провел разведку у западных границ России.
Обновлено в 09:11
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 08:17
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Общество
Facebook оштрафовали на три тысячи рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Общество
В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой появилось на стене дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила арт-группа "Явь" в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:08
Политика
Михаил Горбачев выдвинулся на выборы в парламент Индонезии
Индонезийский политик Михаил Горбачев, которого родители назвали в честь первого президента СССР, выдвинул свою кандидатуру на парламентские выборы в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Авто
Раскрыты технические характеристики нового кроссовера Renault Arkana
Не даром в ходе презентации нового французского купе-кроссовера представители компании постоянно сравнивали его характеристики с соответствующими параметрами Renault Kaptur.
Обновлено в 04:10
Здоровье
В Дмитровской больнице медики спасли беременную женщину
Обновлено в 09:36
Политика
Порошенко уверен, что РФ не обойдётся без украинской ГТС
Россия точно не обойдется без газотранспортной системы Украины, несмотря на строительство «Северного потока — 2» и завершение сроков действия украинско-российского газового контракта.
Обновлено вчера в 10:51
Футбол
Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени
Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком.
Обновлено в 08:59
Политика
Меркель заявила, что хочет честных выборов президента Украины
Берлин ждет от Киева свободных и честных выборов во втором туре президентской кампании, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 09:12
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен
Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
Обновлено в 05:18
Политика
В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах
Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Футбол
«Молодёжка» ЦСКА победила «Оренбург» благодаря голам Н’Диайе и Чернова
Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0. Первый гол в матче был забит ещё в начале матча – на 13-й минуте мяч в сетку отправил нападающий хозяев Лассана Н'Диайе.
Обновлено в 07:57
Недвижимость
Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
Обновлено в 05:02