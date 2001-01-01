Футбол

Роналду не сыграет в ближайшем матче «Ювентуса»Спорт-Экспресс 07:39

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отметил, что даст отдохнуть лидерам в предстоящем матче чемпионата Италии со СПАЛ. Туринцам для завоевания чемпионского титула досрочно нужно набрать хотя бы одно очко.
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Аллегри: «Завтра рисковать Роналду нет смысла»

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Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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