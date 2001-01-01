Футбол
Роналду не сыграет против СПАЛаЕвро-футбол.ру 07:33
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сыграет в субботнем матче против СПАЛа.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Происшествия
В Тюмени проходит контртеррористическая операция
Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Политика
Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Глава политического комитета Военного совета Судана генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что суданские военные не выдадут задержанного накануне президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 08:03
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Аникеев является депутатом Госдумы с 2005 года и с тех пор несколько раз возглавлял список самых обеспеченных членов палаты.
Обновлено в 15:42
Происшествия
СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки
Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 04:49
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:35
Политика
Украинский телеканал пригрозил Порошенко судом за срыв эфира
Руководство украинского телеканала "1+1" заявило, что подаст в суд на кандидата в президенты Украины, действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 07:14
Общество
Бомба времен Второй мировой войны обнаружена в реке во Франкфурте
Специалисты обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны на дне реки Майн в немецком Франкфурте, пишет газета Bild.
Обновлено в 12:10
Хоккей
«Вашингтон» с победы стартовал в розыгрыше плей-офф, Овечкин забил
Благодаря усилиям своих лидеров «Кэпиталз» уже к первому перерыву трижды пробил голкипера «Харрикейнз» Петра Мразека, и все три шайбы были на счету главных аксакалов «столичных» — Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив
В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Суд оправдал спасавшего беркутов брянского орнитолога-любителя
Орнитолог-любитель из Брянской области на протяжении 15 лет ухаживал за тремя больными беркутами. Однако он не зарегистрировал птиц.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 01:43
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Авто
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально
Компания Chevrolet официально представила кроссовер Captiva второго поколения.
Обновлено в 12:13
Спорт
Хореограф Загитовой высказался о ее дальнейшей карьере
Обновлено в 10:53
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Авто
Завтра стартуют продажи кроссовера Haval F7x
Новый купеобразный кроссовер Haval F7x поступит в салоны дилеров марки уже завтра, 12 апреля.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Смоленске в жилой пятиэтажке обрушилось перекрытие
Сообщение об обрушении плиты перекрытия на верхнем техническом этаже в пятиэтажном панельном многоквартирном жилом доме, расположенном во 2-м Краснофлотском переулке в городе Смоленске, поступило в пятницу в "Центр обработки вызовов 112".
Обновлено в 13:02
Общество
Володин отдал половину своего дохода на благотворительность
Обновлено в 14:08
Общество
Экспозиции кварталов реновации еще по пяти районам стартовали в Москве
Экспозиционный этап публичных слушаний по кварталам реновации стартовал в пятницу еще в пяти столичных районах: Свиблово и Бутырский (СВАО), Восточное Измайлово (ВАО), Люблино (ЮВАО), Восточное Бирюлево (ЮАО).
Обновлено в 07:57
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59