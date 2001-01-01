Футбол

Роналду не сыграет против СПАЛаЕвро-футбол.ру 07:33

СПАЛ — Ювентус
завтра
в 09:00
Чемпионат Италии
Стадион «Паоло Мацца»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сыграет в субботнем матче против СПАЛа.
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Криштиану Роналду пропустит следующий матч Серии А

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Аллегри: рисковать Роналду в матче со СПАЛом не имеет смысла

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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