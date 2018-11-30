Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча». Об этом сообщил итальянский журналист Алессандро Альчато. Ранее сообщалось, что награда достанется хавбеку мадридского «Реала» Луке Модричу.

Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

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