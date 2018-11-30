Футбол

Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»
Soccer.ru
15:37

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча». Об этом сообщил итальянский журналист Алессандро Альчато. Ранее сообщалось, что награда достанется хавбеку мадридского «Реала» Луке Модричу.
Soccer.ru15:37

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Источник: Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»

Чемпионат15:41

Источник: Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Спорт-Экспресс15:20

Роналду не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Газета.Ru15:10

СМИ: Роналду не появится на церемонии вручения «Золотого мяча»

RT на русском15:10

Роналду проигнорирует церемонию вручения «Золотого мяча»

Sport24.ru14:39

Sky Italia: Модрич получит «Золотой мяч», Роналду не поедет на церемонию вручения

Бомбардир.ру15:19

Журналист Алессандро Альчато: «Роналду пропустит церемонию вручения „Золотого мяча“»

Sports.ru14:57
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Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2006, 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов. Лучший игрок чемпионата мира 2018 года.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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