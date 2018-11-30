Футбол
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча", сообщает "Советский спорт". По информации Sky Italia, португалец принял такое решение, потому что знает, что награда не достанется ему.
Газета.Ru15:10
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