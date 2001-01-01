Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Эмполи»Евро-футбол.ру вчера в 09:23
"Ювентус" опубликовал заявку на матч 29-го тура Серии А с "Эмполи". В списке из 20 футболистов не оказалось нападающего Криштиану Роналду, восстанавливающегося от повреждения мышцы задней поверхности бедра.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Обновлено в 08:28
Политика
Путин подписал указ о призыве в армию
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Общество
Бутина захотела в деревню к бабушке
Россиянка Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, мечтает вернуться в Россию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:12
Политика
В ночь на воскресенье Польша перейдет на летнее время
В этом году переход на летнее время запланирован в Польше и других странах Европейского союза в ночь на 31 марта, сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
Обновлено 28 марта в 06:21
Футбол
Геркус: Сёмину хотелось контролировать трансферы в «Локомотиве»
Ощущения остались, руки-то помнят ту модель, с которой он работал. Сёмин ведь был акционером клуба. Ему хотелось контролировать трансферы.
Обновлено в 16:25
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Происшествия
«Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР
Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде
Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.
Обновлено в 07:47
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Футбол
Сульшер: «Думаю, игра была ничейной, но мы рады взять все три очка»
Думаю, игра скорее была ничейной, но мы рады взять все три очка.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В отделе полиции в Казани обнаружено тело следователя
Сегодня, 30 марта, в отделе полиции «Сафиуллина» УМВД России по Казани было обнаружено тело следователя с огнестрельным ранением.
Обновлено в 05:17
Политика
В «Открытой России» заявили о ликвидации движения
26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).
Обновлено в 15:57
Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.
Обновлено в 12:59
Здоровье
Названы причины частого желания ходить в туалет ночью
Люди, постоянно просыпающиеся по ночам от желания справить нужду, делают это из-за злоупотребления солью и высокого артериального давления.
Обновлено в 15:45
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
«Ил» раскрыл детали разработки самолета Ил-112В
Все системы российского военно-транспортного самолета Ил-112В разработаны с нуля, эта машина дала жизнь многим новым техническим решениям.
Обновлено в 14:34
Единоборства
Прайс досрочно победил Али, соперник его укусил
Прайс уверенно перерабатывал соперника на протяжении почти пяти раундов, хотя и сам изредка пропускал тяжёлые удары.
Обновлено в 16:53
Политика
Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Политика
Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков
Новым главой «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков.
Обновлено в 13:56
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий
Ваши мысли на этой неделе будут формировать ваши поступки, а ваши поступки приведут к успеху.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Мария Максакова: «Мама не хотела меня рожать»
Максакова призналась, что могла бы вообще не родиться, если бы отец не настоял на своем, так как ее мать не хотела ребенка.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» потушен
Обновлено в 14:37
Происшествия
СНБ Армении задержала замминистра здравоохранения страны
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в субботу задержала заместителя министра здравоохранения Армении Арсена Давтяна.
Обновлено в 15:15
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено в 15:59
Музыка
В Британии состоялись похороны вокалиста The Prodigy Кита Флинта
Кит Флинт был найден мёртвым в собственном доме в Эссексе 4 марта. Группа назвала его смерть самоубийством.
Обновлено вчера в 13:50
Культура
Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку
Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
Обновлено в 13:57