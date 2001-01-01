Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Эмполи»Евро-футбол.ру вчера в 09:23

"Ювентус" опубликовал заявку на матч 29-го тура Серии А с "Эмполи". В списке из 20 футболистов не оказалось нападающего Криштиану Роналду, восстанавливающегося от повреждения мышцы задней поверхности бедра.

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Эмполи»

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