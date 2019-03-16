Футбол

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»Нева Спорт 14:12

Дженоа — Ювентус
завтра
в 07:30
Чемпионат Италии
Стадион «Луиджи Феррарис»
Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиано Роналду не попал в заявку на матч против «Дженоа». Игра будет проходить в рамках 28-го тура чемпионата Италии завтра, 17 марта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч против «Дженоа»

Советский спорт11:10

Роналду не включен в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»

Газета.Ru10:19

Роналду не поможет «Ювентусу» в матче с «Дженоа»

Sport24.ru09:54

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч против «Дженоа»

Матч ТВ10:02

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»

Спорт-Экспресс10:03

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»

Чемпионат09:29

Аллегри о том, почему Роналду не в составе на матч с «Дженоа»: «Он сыграл много матчей в этом году»

Sports.ru10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал причину смерти певицы

Обновлено в 14:05
Происшествия

Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой

Обновлено в 17:30
Происшествия

Извлечены данные речевых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing

Ранее стало известно, что Boeing решил обновить ПО для 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.
Обновлено в 16:05
Политика

Манифестанты ворвалась в здание телевидения Сербии

Несколько десятков манифестантов ворвались в субботу в задние национального телевидения Сербии RTS в ходе протестного шествия.
Обновлено в 16:49
Происшествия

В Швеции у самолета загорелся двигатель

Обновлено в 17:11
Политика

Украинская журналистка не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине

Автор блога на украинском интернет-портале "Страна.ua" Олеся Медведева по итогам своей поездки в Крым констатировала, что жители полуострова не хотят возвращаться в состав Украины.
Обновлено в 15:06
Футбол

«Вулверхэмптон» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии

Обновлено в 17:48
Происшествия

В Париже в беспорядках пострадали 17 полицейских и 42 «желтых жилета»

Обновлено в 16:25
Общество

В Риге прошло шествие легионеров СС

Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.
Обновлено в 06:30
Спорт

Глава СБР Драчев назвал «бронзу» в эстафете подарком от Фуркада

Обновлено в 15:03
Происшествия

Тренер выбежал на лед и избил клюшкой хоккеиста

Один из тренеров выбежал на лед и начал бить одного из спортсменов клюшкой.
Обновлено в 04:29
Культура

Госпитализирован режиссер Марлен Хуциев

93-летний режиссер и сценарист Марлен Хуциев госпитализирован с внутренним кровотечением, сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в программе «Секрет на миллион», вышедшей на телеканале НТВ 16 марта, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Началова, Фриске, Децл. Проклятие убивает молодых российских звезд?

Обновлено в 15:40
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Лазарев назвал Началову «русской Мэрайей Кэри»

Российский певец Сергей Лазарев признался, что всегда называл Юлию Началову «русской Мэрайей Кэри» за необычный голос.
Обновлено в 15:25
Происшествия

В Тамбовской области опрокинулся пассажирский автобус

Обновлено в 17:26
Футбол

«Витесс» в меньшинстве проиграл «Хераклесу»

В 26-м туре чемпионата Голландии "Витесс" Леонида Слуцкого гостил у "Хераклеса".
Обновлено в 17:46
Политика

Кандидат в главы ЕК поделился планами борьбы с «Северным потоком-2»

Депутат Европарламента от Германии, кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер пообещал, что в случае если ему удастся занять эту должность, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект «Северный поток-2».
Обновлено в 15:32
Происшествия

Мирные жители погибли при взрыве в сирийском Дейр-эз-Зоре

Обновлено в 17:39
Происшествия

В Москве человек забрался на арку Крымского моста

В Москве человек забрался на арку Крымского моста на высоту примерно пятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 12:03
Футбол

Юрий Жирков вызван в футбольную сборную России

Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Юлию Началову подключили к аппарату вентиляции легких

38-летняя российская певица Юлия Началова, которая ранее опровергала информацию СМИ о своей госпитализации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Обновлено 13 марта в 02:13
Шоу-бизнес

Митя Фомин о покойной Юлии Началовой: «В последнее время она была чем-то угнетена, обеспокоена»

Паять покойной Юлии Началовой почтили ее коллеги по творческой сцене, артисты отечественного шоу-бизнеса, среди которых оказался и Митя Фомин.
Обновлено в 16:25
Происшествия

На Украине задержали находящегося в международном розыске россиянина

В Харьковской области Украины полицейские задержали гражданина России, находившегося в международном розыске по обвинению в совершении убийства пяти человек и хранении оружия.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Представитель Началовой рассказала о состоянии певицы

Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие

США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Новой Зеландии при нападении на мечети погибли 40 человек

Обновлено вчера в 03:08
Армия и оружие

Истребитель Су-57 получит плазменный двигатель пятого поколения

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит плазменный двигатель с уменьшенной радиолокационной заметностью.
Обновлено в 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дженоа
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя, в одноимённой провинции в регионе Лигурия. «Дженоа» является старейшим и одним из наиболее титулованных клубов Италии, команда 9 раз выигрывала чемпионат Италии. Генуэзцы доминировали в Италии во время проведения любительских чемпионатов, с 1898 по 1900 годы «Грифоны» выиграли три первых розыгрыша чемпионата Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное