Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»Чемпионат 09:29

«Ювентус» огласил заявку на матч 28-го тура итальянской Серии А с «Дженоа». Встреча состоится завтра, 17 марта, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»

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