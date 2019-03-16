Футбол

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»Чемпионат 09:29

Дженоа — Ювентус
завтра
в 07:30
Чемпионат Италии
Стадион «Луиджи Феррарис»
«Ювентус» огласил заявку на матч 28-го тура итальянской Серии А с «Дженоа». Встреча состоится завтра, 17 марта, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.
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Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч против «Дженоа»

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Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»

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Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»

Спорт-Экспресс10:03

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Аллегри о том, почему Роналду не в составе на матч с «Дженоа»: «Он сыграл много матчей в этом году»

Sports.ru10:46
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