Футбол
Роналду не поможет «Ювентусу» в последнем туре Серии АSport.ru 09:30
В субботу, 25- мая, наставник "Старой Синьоры" Массимилиано Аллегри признался, что португалец пропустит заключительный матч чемпионата против "Сампдории". По словам Аллегри, который уже этим летом покинет тренерский мостик туринской команды, Роналду нужно отдохнуть.
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