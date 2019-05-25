Роналду не поможет «Ювентусу» в последнем туре Серии АSport.ru 09:30

В субботу, 25- мая, наставник "Старой Синьоры" Массимилиано Аллегри признался, что португалец пропустит заключительный матч чемпионата против "Сампдории". По словам Аллегри, который уже этим летом покинет тренерский мостик туринской команды, Роналду нужно отдохнуть.

Роналду не поможет «Ювентусу» в последнем туре Серии А

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Кино Российский фильм «Дылда» получил приз Каннского фестиваля Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» за фильм «Дылда».

Космос Илон Маск провел в космос интернет с помощью 60 спутников Илон Маск провел в космос интернет с помощью 60 спутников Ракета Falcon-9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту первую серию космических аппаратов.

Происшествия Задержана замглавы УФНС по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Хоккей Рене Фазель: «Игроки НХЛ хотят приезжать на турниры ИИХФ» Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил готовность игроков из НХЛ приезжать на чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации.

Политика Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.

Шоу-бизнес Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения, опубликовав трогательный пост в Instagram.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Общество Учительницу русского языка попросили перестать калечить души детей В Махачкале мать одиннадцатиклассника раскритиковала учительницу русского языка на последнем звонке.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Происшествия Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.

Экономика Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).

Происшествия Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.

Происшествия На Бали произошло извержение вулкана Агунг На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.

Происшествия Пострадавшего полицейского из Тулы доставили в Москву Врачи заявляют об улучшении состояния полицейского, который 24 мая получил огнестрельные ранения от неизвестных нападавших в Туле.

Автоспорт Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Футбол «ПСЖ» продлил контракт с Тухелем «ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем до июля 2021 года.