Футбол

Роналду не поможет «Ювентусу» в последнем туре Серии АSport.ru вчера в 09:30

В субботу, 25- мая, наставник "Старой Синьоры" Массимилиано Аллегри признался, что португалец пропустит заключительный матч чемпионата против "Сампдории". По словам Аллегри, который уже этим летом покинет тренерский мостик туринской команды, Роналду нужно отдохнуть.
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Криштиану Роналду признан самым ценным игроком в Серии А

Все про Спорт рувчера в 19:24

Щенсный будет прооперирован, Роналду не сыграет с «Сампдорией»

РИА Новостивчера в 11:34

Роналду не сыграет за «Ювентус» в последнем матче сезона

Бомбардир.рувчера в 08:50

Роналду не сыграет в заключительном туре Серии А

Soccer.ruвчера в 08:36

Аллегри: Роналду пропустит матч с «Сампдорией», ему необходим отдых

Чемпионатвчера в 08:29

Роналду не поможет «Ювентусу» в последнем туре Серии А

Sport.ruвчера в 09:30

Роналду пропустит последний тур чемпионата Италии

Спорт-Экспрессвчера в 08:47
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Политика

В Альметьевске стартовало предварительное голосование «Единой России»

Сегодня, 26 мая, альметьевцы принимают участие в предварительном внутрипартийном голосовании по определению кандидатур для последующего их выдвижения кандидатами в депутаты в Государственный Совет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».
Обновлено в 01:20
Политика

Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов потребовал расследовать возможную причастность спикера Верховной рады Андрея Парубия к организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 23:33
Гаджеты

В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080

Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Среди «заблудившихся» военнослужащих ВСУ - 54-летний старший солдат

Обновлено в 01:50
Наука

Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды

Обновлено 24 мая в 14:12
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет

Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено вчера в 12:41
Авто

Назван топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов в России

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В Якутии ранили ножом директора школы

Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Космос

Роскосмос собирается увеличить грузоподъемность «Ангары»

Денежные средства в размере 9,1 миллиард рублей планируется потратить на разработку и изготовление усовершенствованного кислородно-водородного разгонного блока работы «Двина-КВТК» для экологически чистой ракеты-носителя «Ангара».
Обновлено вчера в 23:38
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Политика

В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы

Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено в 01:37
Кино

Фанаты «Игры престолов» массово отписываются от HBO

Фанаты "Игры престолов" начали массово отписываться от телеканала HBO после выхода финальной серии саги.
Обновлено вчера в 09:59
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ

Обновлено вчера в 11:25
Гаджеты

Новые SIM-карты от China Unicom имеют до 128 Гбайт внутренней памяти

Сообщается о вариантах с 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт внутренней памяти.
Обновлено в 01:15
Общество

Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу

Французский путешественник Жан-Жак Савен, переплывший Атлантический океан в бочке, сказал в интервью РИА Новости, что заканчивает писать книгу о своём необычном путешествии, которая выйдет в сентябре.
Обновлено в 02:48
Футбол

«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 30-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак» в 30-м туре РПЛ сезона-2018/19.
Обновлено в 01:20
Экономика

Сергей Катырин: Налоги волнуют бизнес больше, чем коррупция

Сергей Николаевич, прошел еще один "бизнес год".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве

Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Космос

Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой

За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Баскетбол

«Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА

"Торонто" дома обыграл "Милуоки" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Трибунал ООН потребовал от России освободить украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, которые были захвачены российскими пограничниками в ходе вооруженного конфликта в Керченском проливе осенью 2018 г. Также, согласно постановлению, РФ должна вернуть Украине все корабли, которые были арестованы, сообщает КоммерсантЪ.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 10:04
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе

Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 09:11
Авто

Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия

Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:00
Культура

Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено вчера в 20:04
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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