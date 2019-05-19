Футбол
Роналду не поможет «Ювентусу» в последнем туре Серии АSport.ru вчера в 09:30
В субботу, 25- мая, наставник "Старой Синьоры" Массимилиано Аллегри признался, что португалец пропустит заключительный матч чемпионата против "Сампдории". По словам Аллегри, который уже этим летом покинет тренерский мостик туринской команды, Роналду нужно отдохнуть.
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Политика
В Альметьевске стартовало предварительное голосование «Единой России»
Сегодня, 26 мая, альметьевцы принимают участие в предварительном внутрипартийном голосовании по определению кандидатур для последующего их выдвижения кандидатами в депутаты в Государственный Совет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».
Обновлено в 01:20
Политика
Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов потребовал расследовать возможную причастность спикера Верховной рады Андрея Парубия к организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 23:33
Гаджеты
В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
Обновлено вчера в 17:00
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено 24 мая в 14:12
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет
Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено вчера в 12:41
Авто
Назван топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов в России
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Якутии ранили ножом директора школы
Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Космос
Роскосмос собирается увеличить грузоподъемность «Ангары»
Денежные средства в размере 9,1 миллиард рублей планируется потратить на разработку и изготовление усовершенствованного кислородно-водородного разгонного блока работы «Двина-КВТК» для экологически чистой ракеты-носителя «Ангара».
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Политика
В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы
Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено в 01:37
Кино
Фанаты «Игры престолов» массово отписываются от HBO
Фанаты "Игры престолов" начали массово отписываться от телеканала HBO после выхода финальной серии саги.
Обновлено вчера в 09:59
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
Обновлено вчера в 11:25
Гаджеты
Новые SIM-карты от China Unicom имеют до 128 Гбайт внутренней памяти
Сообщается о вариантах с 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт внутренней памяти.
Обновлено в 01:15
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу
Французский путешественник Жан-Жак Савен, переплывший Атлантический океан в бочке, сказал в интервью РИА Новости, что заканчивает писать книгу о своём необычном путешествии, которая выйдет в сентябре.
Обновлено в 02:48
Футбол
«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 30-го тура РПЛ
Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак» в 30-м туре РПЛ сезона-2018/19.
Обновлено в 01:20
Экономика
Сергей Катырин: Налоги волнуют бизнес больше, чем коррупция
Сергей Николаевич, прошел еще один "бизнес год".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Космос
Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой
За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Баскетбол
«Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА
"Торонто" дома обыграл "Милуоки" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Трибунал ООН потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, которые были захвачены российскими пограничниками в ходе вооруженного конфликта в Керченском проливе осенью 2018 г. Также, согласно постановлению, РФ должна вернуть Украине все корабли, которые были арестованы, сообщает КоммерсантЪ.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 09:11
Авто
Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия
Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:00
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено вчера в 20:04