Роналду не поможет «Ювентусу» в последнем туре Серии АSport.ru вчера в 09:30

В субботу, 25- мая, наставник "Старой Синьоры" Массимилиано Аллегри признался, что португалец пропустит заключительный матч чемпионата против "Сампдории". По словам Аллегри, который уже этим летом покинет тренерский мостик туринской команды, Роналду нужно отдохнуть.

Роналду не поможет «Ювентусу» в последнем туре Серии А

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