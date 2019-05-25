Футбол
Роналду не поможет «Ювентусу» в последнем туре Серии АSport.ru 09:30
В субботу, 25- мая, наставник "Старой Синьоры" Массимилиано Аллегри признался, что португалец пропустит заключительный матч чемпионата против "Сампдории". По словам Аллегри, который уже этим летом покинет тренерский мостик туринской команды, Роналду нужно отдохнуть.
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Происшествия
Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста
Обновлено 23 мая в 11:19
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Политика
В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Футбол
Кроос анонсировал выход фильма о себе
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в своём «твиттере» объявил о скором выходе фильма о себе.
Обновлено в 14:10
Хоккей
Воробьев объяснил поражение сборной России в матче с финнами
Главный тренер сборной России о хоккею Илья Воробьев прокомментировал провал команды на чемпионате мира.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку
Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Общество
В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью
Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
Спорт
Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии
В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.
Обновлено в 06:15
Наука
В Австралии обнаружены грибы, выделяющие золото
Микроскопические грибы Fusarium oxysporum найдены в шахтах на западе Австралии и продемонстрировали чрезвычайно необычную способность пользоваться растворенными в среде соединениями золота.
Обновлено в 07:09
Политика
Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов
Обновлено в 12:25
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Таджикистан самолет вернулся в аэропорт вылета
Самолет авиакомпании UTair, вылетевший 25 мая из Сургута в таджикистанский город Худжанд, благополучно вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 13:30
Гаджеты
Продажи смартфонов Huawei увеличились после санкций США
Как сообщает iXBT, после внесения Huawei в черный список фирм, с которыми американским компаниям запрещено вести бизнес, продажи смартфонов корпорации в Китае значительно выросли.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит
На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45
Футбол
РБ Лейпциг — Бавария 0:1 (1-й тайм)
Бавария и РБ Лейпциг сыграют в субботу в финале Кубка Германии. Матч пройдет на Олимпияштадион в Берлине и начнется в 21:00 (мск).
Обновлено в 00:39
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Подогрела слухи: Лобода сделала фото в честь выхода нового альбома Rammstein
Российская певица подогрела слухи о возможном романе неожиданным видео, которое опубликовала в Instagram.
Обновлено в 13:15
Кино
«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты»
Лауреатом «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале стал энокорейский режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».
Обновлено в 14:31
Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»
Продюсер считает, что девочка очень талантлива и хорошо поет. По его мнению, у нее фантастические перспективы в музыкальной карьере.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Новая военная стратегия НАТО утверждена Военным комитетом 22 мая
Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, заявил, что эксперты НАТО приняли новую военную стратегию альянса в связи с новыми вызовами, среди которых якобы фигурирует "российская ядерная угроза".
Обновлено в 05:48
Хоккей
Борис Михайлов указал на отсутствие концовки в игре сборной РФ по хоккею против финнов
Хоккеисты сборных России и Финляндии показали интересную игру в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года, заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Обновлено в 13:06
Футбол
Почеттино: сильно разочарован финалом «Игры престолов»
Обновлено в 10:25
Происшествия
Восемь человек погибли из‐за утечки газа на судне в Китае
Восемь человек отравились углекислым газом в результате его утечки на судне в восточной китайской провинции Шаньдун.
Обновлено в 12:28
Футбол
«ПСЖ» может продать Паредеса летом
Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро.
Обновлено в 11:49
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Авто
6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Политика
Губернатор Ростовской области отправил в отставку Юрия Молодченко
До вступления в должность заместителя губернатора Ростовской области Юрий Молодченко был главой министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.
Обновлено в 13:48
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22