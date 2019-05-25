Футбол
Роналду не поможет «Ювентусу» в последнем туре Серии АSport.ru 09:30
В субботу, 25- мая, наставник "Старой Синьоры" Массимилиано Аллегри признался, что португалец пропустит заключительный матч чемпионата против "Сампдории". По словам Аллегри, который уже этим летом покинет тренерский мостик туринской команды, Роналду нужно отдохнуть.
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Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Хоккей
Ялонен: большая победа для финского хоккея. Мы счастливы
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу в полуфинале ЧМ-2019 со сборной России (1:0).
Обновлено в 12:29
Хоккей
Третьяк: сборная России не провела ни одной хорошей атаки в матче ЧМ по хоккею с финнами
Хоккеисты сборной России в полуфинале чемпионата мира против команды Финляндии (0:1) не смогли провести ни одной хорошей комбинации.
Обновлено в 12:01
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Спорт
Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия»
Обновлено вчера в 11:30
Хоккей
Сергачев: «Сборная России какую-то хрень пропустила, на самом деле»
Какую-то хрень пропустили, на самом деле.
Обновлено в 11:56
Гаджеты
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения
Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения, опубликовав трогательный пост в Instagram.
Обновлено в 06:55
Хоккей
Финский хоккеист получил удовольствие от победы над Россией
Спортсмен добавил, что «получил настоящее удовольствие от игры», партнёры помогали ему защищать ворота и контролировать броски соперников, пишет «Чемпионат».
Обновлено в 12:56
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Алена Шишкова подтвердила беременность Анастасии Решетовой
Вокруг возлюбленной рэпера всегда ходят слухи. Чаще всего модели приписывали беременность.
Обновлено в 12:30
Автоспорт
Гасли потеряет три позиции на старте
После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Общество
Россияне отказались от вина в пользу пива
Все больше россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости, и отдают предпочтение более дешевому пиву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.
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Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Спорт
Arteezy предложил изменения для ближайшего патча в Dota 2
Артур Arteezy Бабаев назвал Nyx Assassin, Shadow Shaman и Morphling главными претендентами на ослабление в ближайшем патче в Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что не считает Drow Ranger слишком сильным персонажем.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Кличко припомнил Зеленскому старые обиды
Мэр Киева Виталий Кличко ответил шуткой на вопрос журналистов о выделении нового места для администрации президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:27
Общество
Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил российские власти в попытке взломать аккаунты четырех журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте
На красной дорожке певица появилась в платье, которое выделяло её среди остальных гостей и подчёркивало все достоинства.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Сын актрисы Татьяны Васильевой ослеп на один глаз
Российский актёр Филипп Васильев — сын народной артистки РФ Татьяны Васильевой — ослеп на один глаз, рассказал телеведущий Станислав Садальский в своём блоге.
Обновлено в 04:37
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено вчера в 16:36
Наука
В Англии нашли боевой кельтский щит, созданный до нашей эры
Археологи обнаружили на поле Лестершира (Центральная Англия) древний кельтский щит, который оказался выполнен по уникальной технологии.
Обновлено вчера в 07:01
Космос
Новомосковцы вчера засекли спутники Илона Маска
Аналогичную картину видели и люди, проживающие на Урале, Европейской территории России, в Украине, Беларуси и Казахстане.
Обновлено в 11:12