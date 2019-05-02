Футбол
Роналду: не исключаю возможности стать тренеромГазета.Ru 15:30
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как проходит его адаптация в туринском клубе, сообщает "Советский спорт". 34-летний футболист стал часть итальянского клуба в июле 2018 года. До этого он девять лет играл за мадридский "Реал".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
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В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
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Происшествия
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Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S
Новая серия портативных компьютеров, как сообщается, может получить имя ThinkBook или ThinkBook S. Компания Lenovo уже продемонстрировала модели с 13,3- и 14-дюймовым дисплеем.
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Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
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Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
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Экономика
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Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
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Грузия закупила у России в апреле 6 млн куб. м газа
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Обновлено в 12:59
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
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В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным
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В Южной Корее более четверти миллиона человек начали пользоваться 5G
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Обновлено в 13:37
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Воевавшего в Донбассе бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы
На Украине к 13 годам тюрьмы приговорили гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги за то, что он принимал участие в военных действиях на востоке Украины на стороне ополченцев.
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Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» атакована среди дня. Видео
Террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили о нанесении нового ракетного удара по российской военной авиабазе «Хмеймим», представив видеокадры пуска ракет реактивными системами залпового огня «Град».
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