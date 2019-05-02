Футбол
Роналду: не исключаю возможности стать тренеромГазета.Ru 15:30
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как проходит его адаптация в туринском клубе, сообщает "Советский спорт". 34-летний футболист стал часть итальянского клуба в июле 2018 года. До этого он девять лет играл за мадридский "Реал".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:20, Ашберн
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Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
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Футбол
Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеру
37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта.
Обновлено в 09:27
Технологии
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Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
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«Кузбасс» обыграл «Зенит-Казань» в первом матче финала
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Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
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В Орле загорелось здание управления Россельхознадзора
В Орле произошел пожар в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
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Националисты устроили марш по улицам Одессы
Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.
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Политика
Путин дал поручения по нацпроекту «Жилье и городская среда»
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В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
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Политика
Глава «Нафтогаза» рассчитывает договориться о продлении транзита газа
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компании придется искать пути для продления соглашения с "Газпромом" о транзите газа.
Обновлено в 16:03