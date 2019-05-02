Футбол

Роналду: не исключаю возможности стать тренеромГазета.Ru 15:30

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как проходит его адаптация в туринском клубе, сообщает "Советский спорт". 34-летний футболист стал часть итальянского клуба в июле 2018 года. До этого он девять лет играл за мадридский "Реал".
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Криштиану Роналду: «Не исключаю, что в будущем стану тренером»

Спорт-Экспресс15:55

Криштиану Роналду: «В „Ювентусе“ увидели, что я не шарлатан. Адаптация прошла идеально»

Sports.ru14:19

Криштиану Роналду: «Моя адаптация в „Ювентусе“ прошла прекрасно. Все увидели, что я не ленивый»

Матч ТВ15:08

Роналду: не исключаю, что стану тренером

Чемпионат15:02

Роналду не исключил, что в будущем может стать тренером

Sport24.ru14:36

Роналду не исключил, что может стать тренером

Soccer.ru13:40

Криштиану Роналду: Карьера тренера? Я не исключаю этого

Советский спорт15:37
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Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX

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В Орле загорелось здание управления Россельхознадзора

В Орле произошел пожар в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
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Король Таиланда женился на начальнице охраны

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Националисты устроили марш по улицам Одессы

Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.
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Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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