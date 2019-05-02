Футбол
Роналду: не исключаю возможности стать тренеромГазета.Ru вчера в 15:30
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как проходит его адаптация в туринском клубе, сообщает "Советский спорт". 34-летний футболист стал часть итальянского клуба в июле 2018 года. До этого он девять лет играл за мадридский "Реал".
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