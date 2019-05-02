Футбол

Роналду: не исключаю возможности стать тренеромГазета.Ru вчера в 15:30

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как проходит его адаптация в туринском клубе, сообщает "Советский спорт". 34-летний футболист стал часть итальянского клуба в июле 2018 года. До этого он девять лет играл за мадридский "Реал".
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Роналду: не исключаю возможности стать тренером

Газета.Ruвчера в 15:30
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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