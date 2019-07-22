Футбол
Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасилованииRT на русском 16:03
Как сообщает AP, португалец Криштиану Роналду не будет обвинён в изнасиловании 10-летней давности. Прокурор Стив Вольфсон после рассмотрения отчёта о новом расследовании принял решение, что заявления об изнасиловании не могут быть доказаны, и поэтому обвинение не может быть предъявлено.
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Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.
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Если потянуть на себя оба подрулевых лепестка, «робот» быстро включит нейтральную передачу и водитель суперкара получит возможность делать перегазовки.
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Происшествия
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JAC выпустит новый лифтбек с дизайном под Maserati
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