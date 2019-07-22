Как сообщает AP, португалец Криштиану Роналду не будет обвинён в изнасиловании 10-летней давности. Прокурор Стив Вольфсон после рассмотрения отчёта о новом расследовании принял решение, что заявления об изнасиловании не могут быть доказаны, и поэтому обвинение не может быть предъявлено.

Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Политика Трамп заявил, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней США могли бы стереть Афганистан с лица Земли за 10 дней, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Политика Вакарчук предложил узаконить «сосуществование» Украины и России Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что необходимо создать закон об отношениях российской и украинской стороны.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Кино Самым кассовым фильмом в мире стал «Мстители: Финал» Что еще известно: За пять дней после начала проката четвертые «Мстители» собрали 1,2 миллиарда долларов, а на 12-й день достиг отметки в 2,18 миллиарда долларов.

Экономика Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.

Происшествия Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.

Политика На Западе опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду Как пишет газета, в случае, если Зеленский откажется от «последовательной» позиции бывшего украинского лидера Петра Порошенко и пойдет на компромисс с Москвой, то это станет сигналом, что в Европе «можно успешно перекраивать границы», после чего Россия якобы усилит свое давление и будет стремиться к эскалации.

Политика Медведев уволил замглавы Ростуризма Был заместителем главы Ростуризма с 2014 года, до этого был замглавы департамента туризма и региональной политики Минкультуры России и начальником отдела туризма Минкультуры России.

Космос «КосмоКурс» направил Роскосмосу материалы о безопасности частного космодрома Компания "КосмоКурс", которая развивает космический туризм в России, дополнительно направила Роскосмосу материалы, доказывающие техническую безопасность планируемого частного космодрома в Нижегородской области.

Спорт Рапиристки России завоевали золото чемпионата мира по фехтованию Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.

Музыка Metallica в Москве спела «Группу крови» Цоя У группы Metallica в туре Worldwired есть традиция играть на своих концертах за границей песни местных групп, сообщает TJ.

Космос Американский профессор назвал лунные миссии США бесполезными Населению обещают, что лунная миссия станет воодушевляющим примером и позволит совершить важные научные открытия.

Политика Зеленский предложил партии Вакарчука парламентскую коалицию По словам президента, Вакарчуку предложили сотрудничать еще в начале президентской кампании артиста.

Авто Новый Chevrolet Corvette позволит делать перегазовки Если потянуть на себя оба подрулевых лепестка, «робот» быстро включит нейтральную передачу и водитель суперкара получит возможность делать перегазовки.

Авто Компания Polaris представила реплику оригинального лунного вездехода Ровно 50 лет назад, был изготовлен лунный вездеход Lunar Roving Vehicle или сокращенно LRV.

Политика В ЕС прокомментировали выборы в Верховную раду Ранее в МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду.

Происшествия В Великобритании чайка похитила чихуахуа Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Авто JAC выпустит новый лифтбек с дизайном под Maserati Компания JAC анонсировала выход нового лифтбека. Накануне пресс-служба китайского автогиганта распространила эскизы модели.

Здоровье Больницу в Забайкалье проверят после жалоб пациентов на стирку бинтов Минздрав Забайкальского края пообещал провести служебную проверку после того, как жители поселка Вершино-Дарасунское пожаловались на отсутствие лекарств и элементарных расходных материалов в местной больнице.

Общество Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).