Происшествия
Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасилованииRT на русском 16:03
Как сообщает AP, португалец Криштиану Роналду не будет обвинён в изнасиловании 10-летней давности. Прокурор Стив Вольфсон после рассмотрения отчёта о новом расследовании принял решение, что заявления об изнасиловании не могут быть доказаны, и поэтому обвинение не может быть предъявлено.
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Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
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