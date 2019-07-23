Происшествия

Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасилованииRT на русском 16:03

Как сообщает AP, португалец Криштиану Роналду не будет обвинён в изнасиловании 10-летней давности. Прокурор Стив Вольфсон после рассмотрения отчёта о новом расследовании принял решение, что заявления об изнасиловании не могут быть доказаны, и поэтому обвинение не может быть предъявлено.
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Роналду избежал преследования по обвинению в изнасиловании

РБК17:32

Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

RT на русском16:03

СМИ: Роналду не будет предъявлено обвинение в изнасиловании

Спорт-Экспресс15:16

Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

РИА Новости15:49

Роналду не будет предъявлено обвинение в изнасиловании

Чемпионат17:30

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ТАСС15:52

Экс-футболистка «Ювентуса»: в клубе запрещали говорить о Роналду и изнасиловании

Газета.Ru12:26
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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