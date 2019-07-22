Происшествия
Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасилованииРИА Новости 15:49
Футболисту сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании, об этом заявил прокурор округа Кларк штата Невада Стив Вольфсон.
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