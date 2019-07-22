Происшествия

Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасилованииРИА Новости 15:49

Футболисту сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании, об этом заявил прокурор округа Кларк штата Невада Стив Вольфсон.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Роналду не будет предъявлено обвинение в изнасиловании

Чемпионат15:30

Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

RT на русском16:03

Криштиану Роналду не будет обвинен в изнасиловании в США

ТАСС15:52

Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

РИА Новости15:49

Роналду избежал преследования по обвинению в изнасиловании

РБК17:32

СМИ: Роналду не будет предъявлено обвинение в изнасиловании

Спорт-Экспресс15:16

Экс-футболистка «Ювентуса»: в клубе запрещали говорить о Роналду и изнасиловании

Газета.Ru12:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 21:56, Вашингтон
Кино

«Мстители: Финал» назван самым кассовым фильмом в истории

Обновлено в 05:55
Политика

Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено в 20:38
Футбол

Араторе назвал РПЛ сильным чемпионатом

Полузащитник Урала Марко Араторе назвал полезным опытом свое выступление в российском чемпионате.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 15:21
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Происшествия

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву

Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено в 10:59
Кино

Вышел трейлер «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом

Обновлено в 09:53
Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Общество

Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций

Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.
Обновлено в 09:28
Происшествия

СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено в 21:09
Транспорт

Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах

Обновлено в 21:52
Технологии

Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам

Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам Управляющая Тинькофф-банком TCS Group выводит на рынок b2b разработки в сфере речевых технологий.
Обновлено в 14:15
Путешествия

Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено вчера в 18:52
Наука

Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды

Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:06
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено в 11:17
Происшествия

СМИ сообщили об отключении электричества в 16 штатах Венесуэлы

Массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы — Каракасе и ещё 16 штатах страны.
Обновлено в 18:51
Общество

В США придумали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Футбол

ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ

Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:31
Экономика

В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено в 15:28
Политика

Лукашенко призвал ЕС помочь Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено в 09:00
Общество

В России ужесточат процедуру получения охотничьего билета

Министерство природы России планирует ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.
Обновлено вчера в 23:31
Кино

Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

Специалисты назвали причину смога, который накрыл города Кузбасса

Обновлено в 07:37
Космос

Умер первый руководитель полетов NASA

В США скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт.
Обновлено в 20:43
Происшествия

РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми

Обновлено в 06:42
Культура

Скульптуру солдата Чонкина установили на могиле писателя Войновича в Москве

Обновлено в 05:40
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное