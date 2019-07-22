Происшествия
Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасилованииRT на русском 16:03
Как сообщает AP, португалец Криштиану Роналду не будет обвинён в изнасиловании 10-летней давности. Прокурор Стив Вольфсон после рассмотрения отчёта о новом расследовании принял решение, что заявления об изнасиловании не могут быть доказаны, и поэтому обвинение не может быть предъявлено.
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Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
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Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
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Геннадий Бурбулис: Ельцин не планировал продавать Финляндии Карелию
Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
Обновлено в 14:21
Происшествия
В Анталье застряли 500 вылетавших в Москву пассажиров Azur Air
В Шереметьево вылет рейса авиакомпании Azur Air из Москвы в Анталью был задержан более чем на 16 часов, следует из заявления РБК главы пресс-службы аэропорта Романа Гениса.
Обновлено в 12:19
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
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Общество
Больше четверти рабочих мест в России обеспечивает малый бизнес
Малый и средний бизнес (МСП) обеспечивают работой 18,3 миллиона человек, а это 25,6% от всех рабочих мест в стране.
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Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
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Транспорт
Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой
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Авто
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В России снизился уровень продаж подержанных автомобилей Е-сегмента.
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Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
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«Бавария» не собирается продавать Алабу в «Барселону»
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Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
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В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
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