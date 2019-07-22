Как сообщает AP, португалец Криштиану Роналду не будет обвинён в изнасиловании 10-летней давности. Прокурор Стив Вольфсон после рассмотрения отчёта о новом расследовании принял решение, что заявления об изнасиловании не могут быть доказаны, и поэтому обвинение не может быть предъявлено.

Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

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