Футбол

Роналду назвал условие ухода из сборной ПортугалииРБК 01:22

В составе сборной Португалии Роналду выступает с 2003 года. Многие после 30 лет завершают выступления в национальных командах. В марте 31-летний одноклубник Роналду Гонсало Игуаин объявил об уходе из сборной Аргентины.
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