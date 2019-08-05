Футбол

Роналду назвал свой любимый фильмЕвро-футбол.ру вчера в 17:34

Звёздный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал свой любимый фильм.
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Роналду назвал покойного футболиста, с которым хотел бы сыграть в одной команде

Sport24.ruвчера в 21:11

Роналду назвал любимый фильм

Спорт-Экспрессвчера в 22:04

Роналду рассказал, чем бы занялся, если бы не футбол

Sportbox.RUвчера в 20:39

Роналду рассказал, чем бы занялся, если бы не футбол

Матч ТВвчера в 20:39

Роналду: «Если бы не футбол, то стал бы актером»

Soccer.ruвчера в 16:47

Криштиану Роналду: «Если бы я мог вернуться в прошлое, то сыграл бы с Эйсебио. Он был невероятным человеком»

Sports.ruвчера в 14:56

Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыграть

Чемпионатвчера в 14:09
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Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
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На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров

Шаманы из России, Германии, Польши и Монголии собрались на байкальском острове Ольхон, чтобы провести обряд и попросить у богов избавить Сибирь от пожаров и наводнений.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 05:03
Общество

Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Космос

NASA сделала важное признание об обнаружении Нибиру: планета Х скоро уничтожит жизнь на Земле

Стало известно о том, что NASA признает факт существования Нибиру, а также ее потенциальную угрозу для нашей планеты Земли.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина вызвала скорую помощь сыну

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Посольство России в США выразило соболезнования в связи со стрельбой

Российское посольство в США выразило соболезнования в связи со стрельбой в техасском Эль-Пасо, Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие

В Воронеже освятили православный храм на территории Военно-воздушной академии

К освящению храма в Воронеж прибыла икона икона пророка Божия Илии - главная икона Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил России, В Воронеже освятили православный храм на территории Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.
Обновлено в 00:12
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

В Госдуме отреагировали на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Госсекретарь США Майк Помпео своим заявлением о Крыме выражает позицию Вашингтона, продиктованную стремлением сдержать рост влияния России на мировой арене и взять на себя роль мирового жандарма, считает депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.
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Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Общество

Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло

По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.
Обновлено вчера в 05:15
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Венгрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено вчера в 11:17
Игры

Сэм Лейк об Alan Wake 2: «Прошло столько времени, что ожидания очень выросли»

В конце июля портал IGN опубликовал большое интервью с творческим руководителем Remedy Сэмом Лэйком, который рассказал в том числе и про судьбу Alan Wake 2. Игру, как оказалось, уже дважды безуспешно начинали делать — этим Remedy занималась после каждого крупного релиза.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика

Отчет по нефти и ВВП России: к чему готовиться инвестору на этой неделе

МЭА представит ежемесячный отчет В пятницу, 9 августа, Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти (МЭА).
Обновлено в 00:04
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Транспорт

В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс

Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:05
Общество

Десятки дач на островах под Хабаровском ушли под воду

Десятки дач на островах под Хабаровском затоплены из-за подъема уровня воды в реке Амур, который к утру понедельника достиг отметки 443 сантиметра, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 21:50
Футбол

Бывшая российская футболистка умерла в 21 год

Футболистка московского «Чертаново», выступавшая в юниорской и молодежной сборной России, Анастасия Березина скончалась в возрасте 21 года.
Обновлено вчера в 21:58
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Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа

У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
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Авто

Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке

Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.
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Появилось видео смертельного ДТП на Малышева-Московской

Появилось видео смертельного ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московской.
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Армия и оружие

США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии

Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
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Футбол

Чалов помог ЦСКА победить «Рубин» в чемпионате России

Обновлено вчера в 22:14
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Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

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В Приморье объявлено штормовое предупреждение

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Противозачаточные таблетки дважды чуть не убили медсестру

В Великобритании 23-летняя медсестра перенесла два инсульта из-за противозачаточных таблеток, сообщает Metro.
Обновлено вчера в 23:24
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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