Футбол
Роналду назвал свой любимый фильмЕвро-футбол.ру вчера в 17:34
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Роналду назвал покойного футболиста, с которым хотел бы сыграть в одной команде
Sport24.ruвчера в 21:11
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров
Шаманы из России, Германии, Польши и Монголии собрались на байкальском острове Ольхон, чтобы провести обряд и попросить у богов избавить Сибирь от пожаров и наводнений.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено вчера в 05:03
Общество
Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей
Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Космос
NASA сделала важное признание об обнаружении Нибиру: планета Х скоро уничтожит жизнь на Земле
Стало известно о том, что NASA признает факт существования Нибиру, а также ее потенциальную угрозу для нашей планеты Земли.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина вызвала скорую помощь сыну
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Посольство России в США выразило соболезнования в связи со стрельбой
Российское посольство в США выразило соболезнования в связи со стрельбой в техасском Эль-Пасо, Дейтоне (штат Огайо) и Чикаго (штат Иллинойс).
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
В Воронеже освятили православный храм на территории Военно-воздушной академии
К освящению храма в Воронеж прибыла икона икона пророка Божия Илии - главная икона Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил России, В Воронеже освятили православный храм на территории Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.
Обновлено в 00:12
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
В Госдуме отреагировали на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Госсекретарь США Майк Помпео своим заявлением о Крыме выражает позицию Вашингтона, продиктованную стремлением сдержать рост влияния России на мировой арене и взять на себя роль мирового жандарма, считает депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.
Обновлено вчера в 08:14
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло
По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.
Обновлено вчера в 05:15
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Венгрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено вчера в 11:17
Игры
Сэм Лейк об Alan Wake 2: «Прошло столько времени, что ожидания очень выросли»
В конце июля портал IGN опубликовал большое интервью с творческим руководителем Remedy Сэмом Лэйком, который рассказал в том числе и про судьбу Alan Wake 2. Игру, как оказалось, уже дважды безуспешно начинали делать — этим Remedy занималась после каждого крупного релиза.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика
Отчет по нефти и ВВП России: к чему готовиться инвестору на этой неделе
МЭА представит ежемесячный отчет В пятницу, 9 августа, Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти (МЭА).
Обновлено в 00:04
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
Транспорт
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Десятки дач на островах под Хабаровском ушли под воду
Десятки дач на островах под Хабаровском затоплены из-за подъема уровня воды в реке Амур, который к утру понедельника достиг отметки 443 сантиметра, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 21:50
Футбол
Бывшая российская футболистка умерла в 21 год
Футболистка московского «Чертаново», выступавшая в юниорской и молодежной сборной России, Анастасия Березина скончалась в возрасте 21 года.
Обновлено вчера в 21:58
Гаджеты
Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа
У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено вчера в 11:25
Авто
Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке
Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП на Малышева-Московской
Появилось видео смертельного ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московской.
Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие
США осудили планы Турции начать военную операцию в Сирии
Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Обновлено вчера в 18:26
Футбол
Чалов помог ЦСКА победить «Рубин» в чемпионате России
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено вчера в 11:13
Общество
В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Противозачаточные таблетки дважды чуть не убили медсестру
В Великобритании 23-летняя медсестра перенесла два инсульта из-за противозачаточных таблеток, сообщает Metro.
Обновлено вчера в 23:24