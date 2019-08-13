Футбол
Роналду назвал свое главное преимущество перед МессиРБК 09:41
«Месси — отличный игрок, которого запомнят не только благодаря пяти «Золотым мячам», которые он получил, но и за то, что он, как и я, прогрессирует с каждым годом», — сказал форвард «Ювентуса».
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Происшествия
Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд
Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.
Обновлено в 04:00
Футбол
Клопп проявит уважение к женщине-судье ради спокойствия мамы
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о назначении Стефани Фраппар главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА против лондонского "Челси", передает ТАСС.
Обновлено в 13:55
Гаджеты
Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего владельца по гарантии
Разработчик забрал свои ноутбуки и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт, обвиняя сервисный центр в мошенничестве.
Обновлено в 12:23
Политика
Путин проверил стройку «Тавриды»
Движение по трассе "Таврида" откроют в сентябре 2020 года.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Белый дом нашел повод не продлевать СНВ-3
«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу продления СНВ-3 на пятилетний срок», – передает его слова ТАСС.
Обновлено в 13:49
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Технологии
Минкульт Абхазии запустил геоинформационную систему
Министерство культуры Абхазии запустило геоинформационную систему (ГИС), сообщила на презентации проекта министр культуры Эльвира Арсалия.
Обновлено в 08:30
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Уехавшая в США Лариса Долина примерила мини-шорты
Отечественная певица Лариса Долина примерила мини-шорты, не стесняясь демонстрировать обнаженные ноги.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение оставить политическую деятельность после следующих выборов в Бундестаг, которые состоятся в 2021 году.
Обновлено в 14:26
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Футбол
Зе Луиш и Сулейманов попали в стартовые составы «Порту» и «Краснодара»
"Порту" и "Краснодар" определились со стартовыми составами на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 14:26
Футбол
Валерий Карпин: «Для меня Шомуродов стоит 50 миллионов евро»
Хорошо, что Чалов хотел уехать.
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Футбол
Раскрыты детали контракта Шюррле со «Спартаком»
Обновлено в 11:52
Общество
И дождь, и ветер, и град, и гроза…
Днем от 4 до 9 м / с, ночью 6-11, местами от 12 до 17 м / с, при грозах ожидаются шквалистые порывы ветра до 25м / с. Температура ночью будет достигать от + 12 до + 17 градусов.
Обновлено в 08:39
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей
Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.
Обновлено в 11:06
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Футбол
Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду»
«Судя по всему, в АПЛ уже не поеду», — сказал Дзюба, слова которого приводит ютуб-канал «Рашен Football».
Обновлено в 13:12
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Политика
В США назвали главную угрозу для Владимира Путина
Редакционный состав американской газеты The New York Times пишет, что взрыв на военном объекте, расположенном по соседству с селом Ненокса к северо-западу от Северодвинска, показал, что российским властям важнее прикрыть свою спину, чем рассказать миру об опасности.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша
Игумен Мариенбургского Покровского храма города Гатчины Ленинградской области Фотий, который стал известен после того, как провел в грубой форме обряд крещения годовалого ребенка, встретился с матерью малыша.
Обновлено вчера в 19:22
Наука
Ученые назвали диету, понижающую вероятность развития рака
Кетодиета и прочие наборы пищи с небольшой долей углеводов не только помогают людям избавиться от лишних килограммов и стабилизировать метаболизм, но и замедляют развитие многих видов рака и уменьшают вероятность болезни.
Обновлено в 11:49