Футбол

Роналду назвал свое главное преимущество перед МессиРБК 09:41

«Месси — отличный игрок, которого запомнят не только благодаря пяти «Золотым мячам», которые он получил, но и за то, что он, как и я, прогрессирует с каждым годом», — сказал форвард «Ювентуса».
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Роналду — о его различиях с Месси: «Я выигрывал Лигу чемпионов с разными командами»

Sport24.ru06:03

Роналду рассказал, в чем его отличие от Месси

Sportbox.RU06:36

Роналду объяснил, чем он лучше Месси

РИА Новости07:28

Роналду рассказал, чем он отличается от Месси

Чемпионат07:15

Роналду объяснил разницу между собой и Месси

Газета.Ru06:59

Роналду рассказал, в чем его отличие от Месси

Матч ТВ06:36

Роналду рассказал, в чем его отличие от Месси

Спорт-Экспресс07:33
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Обновлено в 13:16
Происшествия

Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд

Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.
Обновлено в 04:00
Футбол

Клопп проявит уважение к женщине-судье ради спокойствия мамы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о назначении Стефани Фраппар главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА против лондонского "Челси", передает ТАСС.
Обновлено в 13:55
Гаджеты

Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего владельца по гарантии

Разработчик забрал свои ноутбуки и намерен дальше отстаивать свои права на гарантийный ремонт, обвиняя сервисный центр в мошенничестве.
Обновлено в 12:23
Политика

Путин проверил стройку «Тавриды»

Движение по трассе "Таврида" откроют в сентябре 2020 года.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Белый дом нашел повод не продлевать СНВ-3

«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу продления СНВ-3 на пятилетний срок», – передает его слова ТАСС.
Обновлено в 13:49
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Технологии

Минкульт Абхазии запустил геоинформационную систему

Министерство культуры Абхазии запустило геоинформационную систему (ГИС), сообщила на презентации проекта министр культуры Эльвира Арсалия.
Обновлено в 08:30
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Уехавшая в США Лариса Долина примерила мини-шорты

Отечественная певица Лариса Долина примерила мини-шорты, не стесняясь демонстрировать обнаженные ноги.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика

Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение оставить политическую деятельность после следующих выборов в Бундестаг, которые состоятся в 2021 году.
Обновлено в 14:26
Общество

Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»

Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Футбол

Зе Луиш и Сулейманов попали в стартовые составы «Порту» и «Краснодара»

"Порту" и "Краснодар" определились со стартовыми составами на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 14:26
Футбол

Валерий Карпин: «Для меня Шомуродов стоит 50 миллионов евро»

Хорошо, что Чалов хотел уехать.
Обновлено в 13:00
Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Футбол

Раскрыты детали контракта Шюррле со «Спартаком»

Обновлено в 11:52
Общество

И дождь, и ветер, и град, и гроза…

Днем от 4 до 9 м / с, ночью 6-11, местами от 12 до 17 м / с, при грозах ожидаются шквалистые порывы ветра до 25м / с. Температура ночью будет достигать от + 12 до + 17 градусов.
Обновлено в 08:39
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей

Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.
Обновлено в 11:06
Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабря

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Футбол

Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду»

«Судя по всему, в АПЛ уже не поеду», — сказал Дзюба, слова которого приводит ютуб-канал «Рашен Football».
Обновлено в 13:12
Политика

Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом

Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Общество

Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала

В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Политика

В США назвали главную угрозу для Владимира Путина

Редакционный состав американской газеты The New York Times пишет, что взрыв на военном объекте, расположенном по соседству с селом Ненокса к северо-западу от Северодвинска, показал, что российским властям важнее прикрыть свою спину, чем рассказать миру об опасности.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша

Игумен Мариенбургского Покровского храма города Гатчины Ленинградской области Фотий, который стал известен после того, как провел в грубой форме обряд крещения годовалого ребенка, встретился с матерью малыша.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

Снятых с автобуса по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

Обновлено в 06:10
Наука

Ученые назвали диету, понижающую вероятность развития рака

Кетодиета и прочие наборы пищи с небольшой долей углеводов не только помогают людям избавиться от лишних килограммов и стабилизировать метаболизм, но и замедляют развитие многих видов рака и уменьшают вероятность болезни.
Обновлено в 11:49
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